Gli astronomi fanno luce sul sistema esoplanetario TRAPPIST-1

Gli astronomi dell'Università di Montréal hanno compiuto progressi significativi nello studio del sistema esoplanetario TRAPPIST-1. La loro ricerca si è concentrata su TRAPPIST-1 b, l'esopianeta più vicino alla stella del sistema, e ha evidenziato l'importanza di considerare l'attività stellare quando si studiano gli esopianeti. I ricercatori hanno utilizzato il telescopio spaziale James Webb (JWST) per osservare TRAPPIST-1 b, catturando il pianeta durante due transiti. Analizzando la luce della stella dopo aver attraversato l'atmosfera dell'esopianeta, sono stati in grado di determinarne la composizione molecolare. Questa tecnica, nota come spettroscopia di trasmissione, ha rivelato la presenza di contaminazione stellare, che può influenzare le misurazioni dell'atmosfera di un esopianeta. La contaminazione stellare si riferisce all'influenza delle caratteristiche proprie della stella, come macchie scure e facole luminose, sulle misurazioni.

Il team ha scoperto prove convincenti del fatto che la contaminazione stellare svolge un ruolo cruciale nel modellare gli spettri di trasmissione di TRAPPIST-1 b, e probabilmente degli altri pianeti del sistema. L'attività stellare può creare “segnali fantasma” che potrebbero indurre gli scienziati a pensare di aver rilevato molecole specifiche nell'atmosfera dell'esopianeta. Questa scoperta evidenzia l’importanza di considerare la contaminazione stellare quando si pianificano future osservazioni di sistemi esoplanetari, in particolare quelli incentrati attorno alle stelle nane rosse, che possono essere particolarmente attive con macchie stellari ed eventi di flare.

Sulla base delle loro osservazioni, i ricercatori hanno escluso l’esistenza di atmosfere prive di nubi e ricche di idrogeno attorno a TRAPPIST-1 b. Tuttavia, non potevano escludere con sicurezza atmosfere più sottili composte da acqua, anidride carbonica, metano o un’atmosfera simile a quella della luna di Saturno, Titano. Questi risultati sono in linea con le osservazioni precedenti effettuate utilizzando lo strumento MIRI del JWST e dimostrano l’efficacia dello strumento canadese NIRISS nel sondare le atmosfere su esopianeti delle dimensioni della Terra.

Fonti: Dynamite News