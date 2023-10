Alla scoperta del mondo nascosto delle cellule ossee: un nuovo metodo di imaging rivela l'attività osteoclastica

L’osso, sebbene spesso percepito come una struttura rigida e senza vita, in realtà ospita una vivace comunità di cellule. Grazie a un metodo di imaging innovativo sviluppato presso il Garvan Institute of Medical Research, queste cellule possono ora essere osservate con un dettaglio senza precedenti.

Tradizionalmente, lo studio delle cellule all’interno delle ossa è stato impegnativo, principalmente a causa della natura dura e mineralizzata del tessuto osseo. Tuttavia, la nuova tecnica di imaging sviluppata presso il Centro ACRF INCITe di Garvan ha rivoluzionato la nostra capacità di visualizzare queste cellule per l’intera lunghezza di un osso, piuttosto che per sezioni isolate.

Utilizzando questo nuovo metodo di imaging, i ricercatori hanno fatto una scoperta notevole: gli osteoclasti, le cellule responsabili della disgregazione del tessuto osseo, mostrano diversi livelli di attività in diverse regioni dell'osso. Questa scoperta apre nuove strade per lo sviluppo di trattamenti per l’osteoporosi, una condizione caratterizzata da un’eccessiva disgregazione ossea, nonché da cellule tumorali dormienti che si nascondono all’interno delle ossa fino a quando non vengono riattivate dagli osteoclasti.

“Questa tecnologia ci ha fornito uno sguardo senza precedenti sul processo di disgregazione ossea, offrendo nuove informazioni sull’osteoporosi e sulla recidiva del cancro correlato alle ossa”, spiega il professor Tri Phan, autore senior del documento di ricerca pubblicato su Nature Protocols.

Le implicazioni di questa tecnologia innovativa vanno ben oltre queste scoperte iniziali. Scrutando il mondo nascosto all'interno delle ossa, i ricercatori stanno acquisendo una comprensione più profonda delle dinamiche cellulari e dei meccanismi delle malattie. Questa nuova conoscenza apre la strada allo sviluppo di terapie mirate in grado di combattere l’osteoporosi, prevenire le ricadute del cancro e affrontare una serie di altre condizioni legate alle ossa.

