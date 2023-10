Nuove intuizioni sull'eclissi solare anulare dell'"Anello di fuoco".

Il 14 ottobre, gli osservatori delle stelle e gli astronomi hanno assistito a un affascinante evento celeste noto come l'eclissi solare anulare dell'"anello di fuoco". A differenza dell'eclissi solare totale, questo fenomeno si verifica quando la Luna passa tra la Terra e il Sole, ma non copre completamente la stella a causa della sua posizione più lontana dalla Terra.

Recentemente, i ricercatori del Centro per la ricerca solare-terrestre (NJIT-CSTR) del New Jersey Institute of Technology hanno catturato l’eclissi solare in un modo innovativo, gettando nuova luce su questo evento affascinante. Utilizzando l'innovativo Owens Valley Radio Observatory Long Wavelength Array (OVRO-LWA), il team è stato in grado di misurare le lunghezze d'onda radio tra 20 e 88 megahertz (MHz) per creare un'immagine unica dell'eclissi.

Nelle immagini e nei video catturati da NJIT-CSTR, la posizione della Luna è rappresentata da linee tratteggiate, mentre le linee continue rappresentano la parte visibile del Sole. Ciò che rende questa osservazione davvero notevole è la rivelazione delle onde radio che si estendono oltre il bordo del sole, emesse dalla sua corona, che creano un accattivante effetto di "anello di fuoco".

Il professore associato di fisica del NJIT-CSTR, Bin Chen, ha espresso stupore per il livello di dettaglio catturato attraverso le osservazioni radio. Ha detto che sebbene il loro osservatorio in California non rientrasse nella cintura per assistere all’eclissi anulare, sono stati in grado di “vedere” lo svolgersi dell’evento attraverso le onde radio. Questa opportunità unica ha permesso agli scienziati di studiare l'estesa corona del Sole con una risoluzione senza rivali, utilizzando il bordo della Luna come un “filo di coltello” in movimento per migliorare la risoluzione angolare.

La cosa più affascinante è che questo nuovo approccio presenta un disco solare molto più grande rispetto alla sua controparte visibile, grazie alla sensibilità delle lunghezze d’onda radio all’estesa corona solare. Con questa svolta, gli astronomi possono approfondire ulteriormente la comprensione delle complesse dinamiche delle eclissi solari e ampliare la loro conoscenza della corona solare.

FAQ:

D: Cos'è un'eclissi solare anulare?

R: Un'eclissi solare anulare si verifica quando la Luna passa tra la Terra e il Sole mentre si trova nel punto più lontano dalla Terra. La Luna appare più piccola del Sole e non lo copre completamente, creando il caratteristico effetto "anello di fuoco".

D: Quando si verificherà la prossima eclissi solare in Australia?

R: Le prossime eclissi solari in Australia sono previste per il 22 luglio 2028; 25 novembre 2030; 13 luglio 2037; e il 26 dicembre 2038. Queste eclissi attraverseranno diverse regioni del paese, offrendo opportunità di visione uniche per gli appassionati.