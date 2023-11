Il telescopio James Webb cattura una vista spettacolare del centro della Via Lattea

Il James Webb Telescope, il telescopio più potente mai puntato verso le stelle, ha stupito ancora una volta gli scienziati con la sua ultima immagine che ha catturato il centro denso della nostra galassia. L'immagine, rilasciata dalla NASA, fornisce un livello di dettaglio mai visto prima della regione conosciuta come Sagittarius C, a circa 300 anni luce di distanza dal buco nero centrale della Via Lattea.

A differenza di tutti i dati infrarossi precedentemente raccolti, l’immagine del James Webb Telescope mostra un’abbondanza di nuove caratteristiche e dettagli, consentendo ai ricercatori di studiare la formazione stellare in questo ambiente estremo con una precisione senza precedenti. Il gruppo di osservazione, guidato da Samuel Crowe, uno studente universitario dell'Università della Virginia, ha espresso il proprio entusiasmo per la ricchezza di informazioni che il telescopio ha scoperto.

Sagittario C, evidenziato nell'immagine, è una fabbrica stellare che vanta circa 500,000 stelle. Questa regione rappresenta un'opportunità unica per gli scienziati di testare le attuali teorie sulla formazione stellare a causa delle sue condizioni estreme. Jonathan Tan, professore all'Università della Virginia, ha sottolineato l'importanza del centro galattico come banco di prova per queste teorie.

L'immagine rivela le famose nubi scure all'infrarosso, formazioni di gas denso e polvere che ostacolano la vista delle stelle al loro interno e dietro di esse. Nonostante la loro natura impegnativa, il telescopio James Webb è riuscito a penetrare queste nubi, facendo luce su Sagittarius C come mai prima d’ora.

Oltre all’accattivante bellezza della foto, gli astronomi raccolgono una grande quantità di informazioni scientifiche. Il vuoto percepito nella parte superiore dell'immagine rappresenta in realtà la presenza di una nuvola scura nell'infrarosso, densamente compattata al punto da bloccare la luce delle stelle al di là di essa. Macchie color ciano sotto la nube scura nell’infrarosso indicano emissioni su larga scala di idrogeno ionizzato, un fenomeno associato principalmente alle stelle appena formate. Sorprendentemente, le dimensioni e la disposizione di questa sezione hanno incuriosito i ricercatori, che sperano di esplorarla ulteriormente.

Rubén Fedriani, co-investigatore del progetto presso l'Instituto Astrofísica de Andalucía in Spagna, ha descritto il centro galattico come un luogo caotico pieno di nubi di gas magnetizzato in fase di formazione stellare, che esercitano la loro influenza sul gas circostante attraverso venti, getti e radiazioni. . L'abbondanza di dati del James Webb Telescope relativi a questo ambiente estremo ha aperto nuove strade di ricerca e analisi.

In particolare, l’immagine cattura anche un’enorme protostella che emerge dalla nube scura degli infrarossi, che è più di 30 volte la massa del nostro Sole. Nonostante la sua distanza di circa 25,000 anni luce dalla Terra, questa regione rimane sufficientemente accessibile da consentire agli astronomi di esaminare le singole stelle, avvicinandoci a svelare i misteri dell’evoluzione stellare.

Samuel Crowe riassume in modo eloquente il significato del risultato ottenuto dal James Webb Telescope, affermando: "Le stelle massicce sono fabbriche che producono elementi pesanti nei loro nuclei nucleari, quindi comprenderli meglio è come apprendere la storia delle origini di gran parte dell'universo".

