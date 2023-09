Insolito colibrì ibrido scoperto in Perù

By

Un colibrì ibrido mai documentato prima è stato scoperto nel Parco Nazionale Cordillera Azul, nelle Ande peruviane. L'uccello è il risultato dell'ibridazione di due diverse specie originarie del Sud America occidentale: il colibrì brillante dalla gola rosa e il colibrì brillante dalle palme rossicce. Questa scoperta mette in discussione l’idea secondo cui specie separate di colibrì non si incrociano. L'uccello ibrido ha una colorazione unica con la gola dorata che è una combinazione delle gole rosa delle sue specie madri. I ricercatori ipotizzano che ibridi come questo potrebbero contribuire alla diversità dei colori strutturali presenti nell’albero genealogico dei colibrì.

Le piume ottengono il loro colore di base dai pigmenti, ma le piume dei colibrì sono iridescenti, il che significa che il loro colore è determinato da come la luce viene piegata e filtrata mentre colpisce le cellule delle piume da diverse angolazioni. Il colore dalla gola dorata del colibrì ibrido è il risultato dei modi complessi in cui vengono determinati i colori iridescenti delle piume. Mescolando le complesse ricette per il colore delle piume delle sue due specie madri, si è ottenuta la colorazione unica di questo uccello ibrido.

I colibrì ibridi come questo sono rari e la loro esistenza solleva interrogativi sulla frequenza e il ruolo dell'ibridazione nell'evoluzione dei colibrì. Questa scoperta ha aperto nuove strade di indagine per i ricercatori e fornisce approfondimenti sulla complessità della genetica e della colorazione dei colibrì.

Ibridazione: processo di allevamento tra individui di due specie diverse o popolazioni geneticamente distinte.

