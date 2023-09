Gli astronomi catturano una foto straordinaria del "ponte" di gas che collega le galassie in collisione

By

Una nuova foto mozzafiato scattata dal telescopio spaziale Hubble rivela un sottile “ponte” di gas che collega due galassie in fusione nel sistema Arp 107. Situate a circa 465 milioni di anni luce dalla Terra, queste galassie in collisione sono collegate da un debole flusso di polvere e gas.

L'immagine, catturata dalla Advanced Camera for Surveys di Hubble, mostra la galassia più grande sul lato sinistro. Questa galassia a spirale, conosciuta come galassia di Seyfert, presenta un prominente braccio a spirale che curva con grazia attorno al suo nucleo. Le galassie di Seyfert sono particolarmente intriganti perché, nonostante la brillantezza del loro nucleo attivo, è possibile osservare la radiazione proveniente dall'intera galassia. In questa foto sono chiaramente visibili le spirali della struttura galattica.

Il nucleo galattico di una galassia di Seyfert emette un potente bagliore derivante dalla caduta della materia nel buco nero supermassiccio al suo centro. Questi nuclei galattici attivi possono irradiare luce che supera la luminosità combinata di tutte le stelle all’interno delle galassie che li ospitano.

Per quanto riguarda la galassia più piccola, sembra possedere un nucleo luminoso ma bracci a spirale relativamente deboli. Questo perché viene gradualmente assorbito nella galassia più grande. La connessione tra queste due galassie in fusione è delicatamente sospesa sotto di loro nell'immagine di Hubble.

Arp 107 fa parte di un gruppo di galassie peculiari noto come Atlante delle galassie peculiari, compilato da Halton Arp nel 1966. Questa nuova foto fa parte di uno sforzo continuo per studiare le galassie meno conosciute dal catalogo Arp e condividere con loro la loro spettacolare bellezza. il pubblico.

Fonte: ESA (Agenzia spaziale europea)