La missione New Horizons della NASA è stata estesa al 2029

Alla navicella spaziale New Horizons della NASA, nota per il suo storico sorvolo di Plutone nel 2015, è stata concessa un'estensione della missione fino al 2029. La sonda si concentrerà sulla raccolta di dati eliofisici a partire dall'anno fiscale 2025, con la possibilità di un altro sorvolo di un oggetto della cintura di Kuiper se un viene individuato il candidato idoneo.

L’estensione della missione New Horizons consentirà un’ulteriore esplorazione dell’eliosfera e offrirà opportunità per la ricerca scientifica multidisciplinare. Nicola Fox, amministratore associato del Science Mission Directorate della NASA, ha affermato che estendere le operazioni fino all'uscita della sonda dalla fascia di Kuiper è fondamentale per rispondere a domande importanti sul nostro sistema solare.

Una revisione condotta nel maggio 2022 ha riconosciuto il valore delle indagini eliofisiche e astrofisiche proposte, ma ha suggerito che lo studio degli oggetti della cintura di Kuiper potrebbe non migliorare in modo significativo la conoscenza. Successivamente è stata però approvata una proroga di due anni.

L'investigatore principale di New Horizons, Alan Stern, ha espresso la sua gioia per la notizia e ha ringraziato tutti coloro che hanno sostenuto la continuazione della missione. Ha espresso la speranza di trovare un altro oggetto della cintura di Kuiper da esaminare e credeva che l'alimentazione elettrica del veicolo spaziale potesse durare fino al 2030.

Sebbene l’estensione della missione rappresenti uno sviluppo entusiasmante, la NASA ha avvertito che potrebbero essere necessari sacrifici per finanziare questa operazione prolungata. L'agenzia valuterà l'impatto sul bilancio della missione estesa, che potrebbe avere implicazioni per progetti futuri.

La navicella spaziale New Horizons, costruita dal Laboratorio di fisica applicata della Johns Hopkins University, è stata lanciata nel 2006. Ha già superato la durata originaria della missione di nove anni e mezzo e rimane la quinta navicella spaziale ad avventurarsi oltre i confini del nostro sistema solare.

