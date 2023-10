Missione New Horizons per continuare a esplorare il sistema solare esterno

By

La missione New Horizons della NASA, che era stata esaminata per un potenziale troncamento, ha ricevuto una tregua. Il dottor Nicky Fox, amministratore associato del Science Mission Directorate della NASA, ha annunciato che le operazioni di missione continueranno almeno fino alla fine del decennio. Le operazioni estese si concentreranno sulla scienza multidisciplinare e continueranno fino all’uscita del veicolo spaziale dalla fascia di Kuiper nel 2028-2029.

La missione New Horizons, lanciata nel 2006, inizialmente ha sorvolato e studiato il sistema Plutone nel 2015 prima di dirigersi verso la fascia di Kuiper. Ha sorvolato l’oggetto Arrokoth della cintura di Kuiper nel 2019 e da allora ha esplorato e studiato altri corpi celesti all’interno del Sistema Solare. Con le misurazioni della polvere, la raccolta di dati eliofisici e la ricerca di un altro bersaglio ravvicinato, la missione ha dato un contributo significativo alla nostra comprensione del Sistema Solare.

La Cintura di Kuiper è una regione in gran parte inesplorata che contiene corpi ghiacciati e pianeti nani come Plutone. Lo studio di questi oggetti fornisce preziose informazioni sulle origini del Sistema Solare. L’estensione della missione New Horizons consentirà un’ulteriore esplorazione di questa frontiera.

All’inizio di quest’anno, si temeva che le modifiche proposte dalla NASA alla missione avrebbero spostato l’attenzione sulla scienza planetaria e avrebbero sostituito l’attuale team scientifico. Questa proposta ha incontrato l'opposizione del team di missione e dei membri della comunità scientifica planetaria. Un collettivo di 25 eminenti scienziati planetari ha firmato una lettera di protesta e la National Space Society ha avviato una petizione per aumentare la consapevolezza e il sostegno alla missione.

L’attuazione delle modifiche proposte avrebbe comportato la perdita di importanti opportunità di ricerca scientifica. Il ricercatore principale Alan Stern ha sottolineato la posizione unica di New Horizons nel raggiungimento della scienza della Cintura di Kuiper e la capacità della navicella spaziale di studiare oggetti distanti e cercare nuovi bersagli ravvicinati.

Il finanziamento per la missione estesa arriverà dalla Divisione di Scienze Planetarie della NASA e il programma sarà gestito congiuntamente dalla Divisione di Scienze Planetarie e da Heliophysicals. Restano da valutare l’impatto sul bilancio e i potenziali impatti sui progetti futuri.

Con l'estensione della missione, New Horizons ha l'opportunità di contribuire ulteriormente alla nostra comprensione del Sistema Solare esterno. Il veicolo spaziale è in buona salute e ha le risorse per funzionare fino alla metà degli anni 2050. Mentre continua il suo viaggio, potrebbe persino fornire informazioni mentre attraversa il confine con lo spazio interstellare.

