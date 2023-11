Alan Stern si prepara per il volo spaziale suborbitale sulla missione Virgin Galactic

Alan Stern, scienziato planetario del Southwest Research Institute (SwRI) e ricercatore principale della missione New Horizons della NASA, sta per realizzare il suo sogno d'infanzia di andare nello spazio. Nella missione Galactic 05 della Virgin Galactic, Stern farà parte dell'equipaggio del quinto volo commerciale. Presto si unirà ai ranghi dei pochi che si sono avventurati oltre l'atmosfera terrestre.

Prepararsi per il volo spaziale non è un compito facile. Stern ha seguito un addestramento approfondito, comprese tre sessioni di centrifuga e tre voli su jet ad alte prestazioni. I voli in jet lo hanno esposto ad alti livelli di accelerazione, aiutando il suo corpo ad abituarsi alle elevate velocità sperimentate durante il lancio. Anche se fisicamente impegnativo, Stern ritiene che il volo vero e proprio non sarà così faticoso.

Nel corso della sua carriera, Stern ha lavorato per raggiungere questo momento. Ha fatto immersioni subacquee, ha viaggiato al Polo Sud, è diventato un pilota commerciale e ha persino lavorato come tecnico medico di emergenza certificato dallo stato. Ha fatto domanda più volte per diventare uno specialista della missione dello Space Shuttle della NASA ed è stato un sostenitore dei viaggi spaziali degli scienziati nello spazio tramite voli spaziali commerciali. I suoi sforzi hanno contribuito a spostare l’attenzione di aziende come Virgin e Blue Origin dal rivolgersi esclusivamente ai turisti all’accogliere anche ricercatori ed educatori.

Per il prossimo volo di Stern, ha otto obiettivi stabiliti dallo SwRI. Il volo servirà come preparazione per il suo prossimo volo suborbitale finanziato dalla NASA, che si concentrerà esclusivamente sulla ricerca. Durante il volo si propone di familiarizzare con l'esperienza reale e confrontarla con le simulazioni di addestramento. Stern indosserà anche una bioimbracatura per monitorare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca. Questi dati verranno confrontati con i test precedenti, fornendo preziose informazioni per futuri voli di ricerca.

Nonostante alcune preoccupazioni sui rischi connessi, l'eccitazione di Stern supera ogni paura. La sua più grande preoccupazione è ammalarsi subito prima del volo. Tuttavia, con la sua esperienza di oltre 24 voli a gravità zero, rimane fiducioso nella sua capacità di gestire situazioni potenzialmente pericolose.

FAQ:

D: Chi è Alan Stern?

R: Alan Stern è uno scienziato planetario del Southwest Research Institute (SwRI) e ricercatore principale della missione New Horizons della NASA.

D: Qual è la prossima missione di Alan Stern?

R: Alan Stern farà parte dell'equipaggio della missione Galactic 05 di Virgin Galactic, un volo spaziale suborbitale.

D: Quali obiettivi ha fissato Alan Stern per il suo prossimo volo?

R: Stern ha otto obiettivi stabiliti dallo SwRI per il prossimo volo. Questi obiettivi lo aiuteranno a prepararsi per il suo prossimo volo suborbitale, che sarà incentrato sulla ricerca.

D: Come si è preparato Alan Stern per il volo spaziale?

R: Stern ha seguito un addestramento approfondito, comprese sessioni di centrifuga e voli su jet ad alte prestazioni per acclimatarsi alle esigenze fisiche del volo spaziale.

D: Cosa ha fatto Alan Stern nel corso della sua carriera per prepararsi al volo spaziale?

R: Nel corso della sua carriera, Stern ha perseguito varie esperienze e qualifiche, come le immersioni subacquee, diventando un pilota commerciale e lavorando come tecnico medico di emergenza certificato dallo stato, per diventare un ottimo candidato per il volo spaziale. Ha anche sostenuto che gli scienziati viaggino nello spazio attraverso voli spaziali commerciali.

D: Quali preoccupazioni ha Alan Stern riguardo alla sua prossima missione?

R: Stern riconosce i maggiori rischi connessi al volo spaziale rispetto ai voli delle compagnie aeree commerciali. Inoltre, teme di ammalarsi prima del volo e di perdere l'occasione.