Scoperti nuovi batteri intestinali: implicazioni per la salute e la protezione dagli agenti patogeni

Un team internazionale di scienziati, guidato dal microbiologo Alexander Loy dell’Università di Vienna, ha fatto una scoperta entusiasmante riguardante i batteri intestinali. Hanno identificato un nuovo genere di batteri che consuma esclusivamente taurina, un amminoacido semi-essenziale presente nella carne, nei latticini e nei frutti di mare. Questo batterio, chiamato Taurinivorans muris, produce come sottoprodotto il nocivo acido solfidrico chimico.

I ricercatori hanno scoperto che l’idrogeno solforato può avere effetti sia positivi che negativi sul corpo. In piccole quantità è essenziale per numerosi processi fisiologici e può anche proteggere dagli agenti patogeni. Tuttavia, livelli eccessivi di idrogeno solforato possono causare infiammazioni intestinali e danni al rivestimento intestinale.

Comprendere gli attori chiave e i processi che producono idrogeno solforato nell’intestino è fondamentale per sviluppare interventi terapeutici, in particolare per condizioni come la malattia infiammatoria intestinale. Isolando i primi batteri che degradano la taurina nell’intestino dei topi, i ricercatori sono un passo avanti nello svelare come i microbi intestinali influenzano la salute umana e animale.

Per accedere alla taurina nell’intestino, il Taurinivorans muris fa affidamento su altri batteri intestinali per rilasciarla dagli acidi biliari. Gli acidi biliari contenenti taurina vengono prodotti nel fegato e vengono rilasciati nell'intestino durante una dieta ricca di grassi per favorire la digestione dei grassi. Le attività dei batteri nell’intestino influenzano anche il metabolismo degli acidi biliari nel fegato, il che ha implicazioni su vari processi e malattie del corpo.

Una delle funzioni importanti dei microbi intestinali è la loro capacità di difendersi dagli agenti patogeni. Il solfuro di idrogeno prodotto da questi microbi può sopprimere il metabolismo dipendente dall’ossigeno di alcuni agenti patogeni, rendendo più difficile per loro colonizzare e causare danni. I ricercatori hanno scoperto che il Taurinivorans muris svolge un ruolo protettivo contro due importanti agenti patogeni intestinali, Klebsiella e Salmonella.

Questa scoperta non solo amplia la nostra comprensione delle complesse interazioni nel microbioma intestinale, ma ha anche implicazioni per lo sviluppo di terapie basate sul microbioma. Fornisce una base per la ricerca futura volta a sfruttare il potenziale dei batteri intestinali per migliorare la salute e proteggersi dagli agenti patogeni.

Fonte:

- Università di Vienna

- Nature Communications