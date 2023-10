Gli strumenti genetici offrono speranza per la sopravvivenza dei coralli in mezzo alle crescenti minacce

Un nuovo studio suggerisce che gli strumenti genetici potrebbero essere la chiave per identificare i ceppi di coralli che hanno le migliori possibilità di resistere agli effetti devastanti di una malattia che attualmente affligge le barriere coralline dei Caraibi. La ricerca evidenzia la scelta che l’umanità potrebbe presto dover fare tra l’addomesticamento di alcune specie di coralli o il loro permesso di scomparire del tutto dagli oceani.

La malattia, nota come malattia della banda bianca, distrugge il tessuto corallino e uccide intere colonie di corallo nei Caraibi dagli anni ’1970. Anche se la causa esatta della malattia è ancora sconosciuta, gli scienziati sospettano che il responsabile possa essere un batterio. Gli sforzi per combattere la malattia della fascia bianca hanno comportato la produzione di massa di coralli attraverso la frammentazione e la ricrescita, sebbene questo metodo affronti solo il sintomo e non la causa della malattia.

Tuttavia, gli scienziati della Northeastern University, in collaborazione con altri, hanno condotto uno studio per identificare modelli genetici nel DNA di diversi coralli che rendevano alcuni più resistenti alla malattia rispetto ad altri. Hanno raccolto campioni di corallo vivo da 100 diversi ceppi di corallo staghorn e li hanno esposti a un liquame di corallo infetto dalla malattia della banda bianca. Confrontando le prestazioni dei coralli e i modelli genetici, i ricercatori sono stati in grado di identificare dieci regioni nei genomi dei coralli associate alla capacità di resistere alla malattia.

Mentre 15 ceppi di coralli sono risultati altamente resistenti, 31 avevano una resistenza media o inferiore alla media, e 15 di questi erano altamente suscettibili alla malattia. I risultati forniscono ai gruppi di conservazione dei coralli uno strumento per esaminare i coralli per la loro vulnerabilità genetica alla malattia della banda bianca, garantendo che solo i ceppi resistenti alle malattie vengano utilizzati negli sforzi di ripristino dei coralli.

Tuttavia, la ricerca non affronta i potenziali aspetti negativi delle mutazioni genetiche. Alcune mutazioni che rendono un corallo resistente a un tipo di infezione possono anche renderlo più sensibile ad altre minacce, come l’acqua calda o la ridotta fertilità. Studi futuri esamineranno i collegamenti genetici tra resistenza alle malattie e tolleranza alla temperatura.

In un commento che accompagna lo studio, le scienziate del corallo Laura Mydlarz ed Erinn Muller suggeriscono che la ricerca offre speranza per programmi di ripristino dei coralli per selezionare coralli più resistenti che possano resistere meglio ai pericoli che attualmente affrontano le barriere coralline. Man mano che le minacce a queste barriere coralline si intensificano, gli sforzi per preservarle devono adattarsi di conseguenza.

