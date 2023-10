Il nuovo Atlante Cosmico fornisce dettagli precisi di quasi 400,000 galassie

By

Utilizzando i dati di tre indagini astronomiche condotte tra il 2014 e il 2017, è stato creato un atlante cosmico digitale noto come Siena Galaxy Atlas (SGA). Questo atlante contiene informazioni precise su quasi 400,000 galassie nelle vicinanze della Via Lattea. Oltre ad essere una risorsa preziosa per gli astronomi, l'atlante presenta anche bellissime immagini accessibili al pubblico online.

La SGA è uno strumento inestimabile per gli astronomi in quanto consente loro di identificare modelli e classificare le nuove scoperte, come le stelle transitorie che si illuminano e scompaiono. Inoltre, aiuta gli astronomi a determinare quali oggetti meritano ulteriori indagini. Il database deve essere continuamente aggiornato per tenere il passo con le nuove scoperte e i progressi nella tecnologia dei telescopi.

L'SGA fornisce la massima precisione e contiene numerose informazioni sulla formazione e l'evoluzione delle galassie, sulla distribuzione della materia oscura e sulla propagazione delle onde gravitazionali attraverso lo spazio. Secondo John Moustakas, leader del progetto SGA e professore di fisica al Siena College, le grandi galassie vicine sono particolarmente importanti per lo studio poiché offrono informazioni dettagliate sui processi galattici.

La mappatura del cielo notturno è stata una pratica che risale a secoli fa con la creazione di importanti atlanti cosmici come il Catalogue des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles e il Nuovo Catalogo Generale delle Nebulose e degli Ammassi di Stelle. A differenza di questi atlanti storici, la SGA si basa su immagini digitali all'avanguardia catturate da una tecnologia avanzata. L’atlante è stato creato utilizzando informazioni provenienti da vari telescopi e satelliti, tra cui la Dark Energy Camera (DECam) e il satellite Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) della NASA.

Una delle caratteristiche distintive dell'SGA è la sua precisione, grazie agli strumenti altamente sensibili utilizzati nella raccolta dei dati. È il primo atlante cosmico a presentare i profili di luce delle galassie, descrivendo come la luminosità cambia dal centro verso il bordo. La SGA elimina i problemi precedenti relativi a posizioni, dimensioni, forme e voci non galattiche errate in altre compilazioni.

Gli astronomi possono utilizzare i dati SGA per vari scopi, tra cui studiare come si formano le stelle in galassie di diversa forma e indagare l’influenza della materia oscura sulle posizioni galattiche e sui clustering. Può anche aiutare a identificare le fonti dei segnali di onde gravitazionali rilevati sulla Terra.

Il rilascio di questi dati non è solo vantaggioso per la ricerca scientifica, ma consente anche al pubblico di visualizzare e identificare le galassie vicine. La SGA sarà particolarmente utile per gli astrofili che cercano di saperne di più sui target celesti che osservano.

Fonte:

