Un nuovo atlante delle galassie fornisce una visione dettagliata dei nostri vicini cosmici

Un atlante pubblicato di recente consente agli utenti di esplorare il cielo notturno con dettagli senza precedenti, fornendo una ricchezza di informazioni su quasi 400,000 grandi galassie. Il Siena Galaxy Atlas (SGA) offre immagini ottiche e infrarosse multilunghezza d’onda, nonché profili di luce, rendendolo il primo atlante galattico a includere tali dati. L'Atlante copre 20,000 gradi quadrati e comprende circa la metà del cielo notturno.

Le precedenti compilazioni di dati galattici sono state spesso afflitte da errori nelle posizioni, dimensioni e forme delle galassie, nonché dall’inclusione di oggetti non galattici. Tuttavia, la SGA affronta questi problemi, offrendo misurazioni accurate di posizioni, dimensioni e luminosità per un ampio campione di galassie. Questo livello di precisione non era mai stato disponibile in modo affidabile per un insieme così vasto di galassie.

Il set di dati SGA è il risultato di tre scansioni eseguite tra il 2014 e il 2017 come parte dei Legacy Surveys del Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI). Per raccogliere le informazioni necessarie sono stati utilizzati i telescopi del NOIRLab della National Science Foundation, insieme all'Osservatorio Steward dell'Università dell'Arizona e i dati del satellite WISE della NASA.

La SGA non solo fornisce dati preziosi agli astronomi, ma consente anche al pubblico di visualizzare e identificare le galassie vicine. L’atlante è uno strumento importante per studiare modelli attraverso popolazioni di oggetti, analizzare fenomeni transitori, comprendere la fisica galattica e ampliare la conoscenza sulla relazione tra galassie e materia oscura. Inoltre, la SGA potrebbe contribuire a una migliore comprensione della distribuzione delle galassie e della loro connessione con la pervasiva materia oscura che domina l’universo.

Si prevede che il rilascio del set di dati completo della SGA avrà un impatto significativo sia sulla ricerca astronomica che sull'impegno del pubblico nei confronti del cosmo. Ora chiunque sia interessato ad esplorare i misteri del cielo notturno può accedere a questa preziosa risorsa.

Fonte:

– Arjun Dey, astronomo del NOIRLab della National Science Foundation

– John Moustakas, professore di fisica del Siena College e responsabile del progetto SGA

– Direttore del programma NSF per NOIRLab, Chris Davis