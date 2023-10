La missione Gaia mappa oltre 150,000 orbite di asteroidi

La missione Gaia dell'ESA, lanciata nel 2013 con lo scopo di mappare la nostra galassia e oltre, ha recentemente pubblicato il suo terzo set di dati noto come Gaia Data Release 3 (DR3). Quest’ultima versione contiene dati su oltre 1.8 miliardi di stelle e ha contribuito a colmare le lacune nella nostra conoscenza di aree stellari densamente popolate che erano precedentemente inesplorate.

Uno dei risultati significativi del DR3 di Gaia è la mappatura del più grande ammasso globulare visibile dalla Terra, Omega Centauri. Abilitando una modalità speciale, Gaia è stata in grado di catturare una zona più ampia di cielo e di scoprire oltre mezzo milione di nuove stelle all'interno di questo ammasso. Questa nuova mappatura consentirà ulteriori studi sulla struttura dell'ammasso e sulla distribuzione delle stelle al suo interno. Gaia sta attualmente studiando altre otto regioni in modo simile, che saranno incluse nel prossimo rilascio di dati, DR4.

Oltre allo studio delle stelle, il DR3 di Gaia si è concentrato anche sullo studio degli asteroidi. In questo comunicato sono stati studiati oltre 150,000 asteroidi, con le loro posizioni individuate in un arco di tempo più lungo rispetto ai rilasci di dati precedenti. Questa maggiore precisione consente una comprensione più accurata delle loro orbite. Queste informazioni sono vitali per prevedere potenziali impatti di asteroidi e per ulteriori ricerche sulle origini e le dinamiche di questi corpi celesti.

Inoltre, un altro articolo presentato nel DR3 di Gaia mostra la mappatura del disco della Via Lattea analizzando le deboli impronte di gas e polvere tra le stelle. Accumulando e studiando sei milioni di spettri, il team di Gaia è stato in grado di identificare segnali deboli che forniscono informazioni sui complessi processi fisici e chimici che si verificano nella nostra galassia.

Con il rilascio del DR4 di Gaia previsto entro la fine del 2025, astronomi e scienziati attendono con impazienza dettagli più raffinati su colori, posizioni, movimenti stellari, nonché l'identificazione e la caratterizzazione di quasar, galassie e potenziali esopianeti. La missione in corso di Gaia continua a rivelare nuove intuizioni sull'universo ed espandere la nostra comprensione del cosmo.

Fonte:

– Agenzia spaziale europea (ESA)