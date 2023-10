Catalizzatori Geminal Atom: rivoluzionare la produzione farmaceutica e di chimica fine

By

La produzione farmaceutica e di chimica fine affronta da tempo sfide ambientali quali elevate emissioni di carbonio, inquinamento atmosferico e contaminazione delle acque reflue. Tuttavia, uno sviluppo rivoluzionario condotto dall’Università Nazionale di Singapore (NUS) offre una soluzione promettente. I catalizzatori di atomi geminali eterogenei (GAC) hanno il potenziale per ridurre l'impatto ambientale di queste industrie, migliorando al contempo l'efficienza e attraendo aziende attente all'ambiente.

I GAC, che emergono dai laboratori NUS, sono catalizzatori trasformativi che introducono livelli senza precedenti di precisione a livello atomico nelle reazioni chimiche. Pubblicata sulla stimata rivista scientifica Nature, la ricerca alla base dei GAC ha comportato una stretta collaborazione tra ricercatori NUS e partner internazionali. Questa collaborazione evidenzia il significato globale di questa svolta catalitica.

I catalizzatori tradizionali utilizzati in questi settori ponevano sfide quali elevati costi di produzione, contaminazione dei metalli e complessi processi di recupero e riutilizzo. I GAC affrontano queste sfide frontalmente. Il loro esclusivo design strutturale, che ospita due ioni di rame posizionati strategicamente, consente una maggiore efficienza nelle reazioni chimiche e riduce la quantità di energia di attivazione richiesta per ciascun processo.

Il nitruro di carbonio polimerico (PCN) funge da struttura di supporto critica per i GAC, amplificandone ulteriormente le capacità. I GAC sono entità dinamiche, che flettono i muscoli molecolari durante le reazioni chimiche per collegare i reagenti e facilitare la formazione di legami chimici. Questa qualità dinamica consente ai GAC di impegnarsi in reazioni di accoppiamento incrociato con eccezionale efficacia, richiedendo meno energia e promuovendo la creazione di preziosi composti chimici.

I GAC superano le loro controparti tradizionali nelle reazioni chimiche del mondo reale. Ad esempio, i GAC hanno dimostrato la capacità di aumentare la resa di dutasteride, un farmaco utilizzato per trattare le patologie della prostata, dal 53% al 62%. I GAC mostrano anche stabilità e riutilizzabilità, sopportando cicli consecutivi di reazioni senza perdita rilevabile di ioni rame. Questa stabilità e riutilizzabilità riducono significativamente i rifiuti e la contaminazione ambientale.

L’adozione dei GAC offre significativi vantaggi ambientali, inclusa una sostanziale riduzione dell’impronta di carbonio. I produttori farmaceutici possono potenzialmente ridurre le proprie emissioni di gas serra adottando i GAC, allineandosi agli obiettivi ambientali globali e diminuendo significativamente l’impatto ambientale complessivo di queste industrie.

I GAC aprono la strada a un futuro più sostenibile nella produzione chimica. I ricercatori prevedono di creare una libreria diversificata di GAC su misura per applicazioni specifiche, rivoluzionando la produzione chimica attraverso alternative più ecologiche ed efficienti ai metodi tradizionali. Questa visione non solo consente alle industrie di rispettare i propri obblighi ambientali, ma consente loro anche di prosperare in un mercato che valorizza sempre più la sostenibilità.

In conclusione, i catalizzatori di atomi geminali eterogenei rappresentano una nuova era nella produzione farmaceutica e di chimica fine. Con la loro capacità di mitigare i rischi ambientali, semplificare i processi di produzione e migliorare l’efficienza della reazione, i GAC intrecciano la gestione ambientale e le pratiche di produzione sostenibili. Offrono un percorso verso un futuro caratterizzato da pratiche sostenibili e rispettose dell’ambiente, trasformando in meglio le industrie farmaceutiche e della chimica fine.

Fonte:

– Riferimento alla rivista:

Xiao Hai, Yang Zheng, Qi Yu, Na Guo, Shibo Xi, Xiaoxu Zhao, Sharon Mitchell, Xiaohua Luo, Victor Tulus, Mu Wang, Xiaoyu Sheng, Longbin Ren, Xiangdong Long, Jing Li, Peng He, Huihui Lin, Yige Cui , Xinnan Peng, Jiwei Shi, Jie Wu, Chun Zhang, Ruqiang Zou, Gonzalo Guillén-Gosálbez, Javier Pérez-Ramírez, Ming Joo Koh, Ye Zhu, Jun Li, Jiong Lu. Catalisi di atomi geminali per accoppiamento incrociato. Natura, 2023; DOI: 10.1038/s41586-023-06529-z