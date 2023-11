Nuovi fossili in Brasile fanno luce sugli enigmatici silesauridi

By

Una recente scoperta di fossili nel Rio Grande do Sul, lo stato più meridionale del Brasile, ha aggiunto un nuovo livello di complessità allo studio dei silesauridi, un gruppo di dinosauriformi vissuti durante il periodo Triassico. Questi fossili hanno suscitato interesse tra i ricercatori, poiché forniscono preziose informazioni sulla storia evolutiva dei silesauridi e sulla loro relazione con i dinosauri.

L'insieme fossile, trovato nel 2014 in un sito chiamato Waldsanga nella Formazione di Santa Maria, è costituito da ossa di più individui. Sebbene sia difficile determinare se tutte le ossa appartengano alla stessa specie, le prove suggeriscono che lo siano. Questo ritrovamento è significativo perché si aggiunge alle conoscenze esistenti sugli animali che abitavano la zona durante il Triassico.

L'insieme, etichettato UFSM 11579, è il quarto silesauride rinvenuto in Brasile e il secondo di età carnica. Questi fossili sono conservati presso il Laboratorio di Stratigrafia e Paleobiologia dell'Università Federale di Santa Maria. I ricercatori che hanno analizzato i fossili hanno confrontato le loro caratteristiche con gli alberi filogenetici esistenti dei silesauridi e hanno concluso che fanno effettivamente parte della stirpe dei silesauridi, anche se non rappresentano una nuova specie.

I silesauridi erano per lo più quadrupedi e avevano dimensioni variabili da uno a tre metri di lunghezza. Avevano zampe posteriori lunghe e zampe anteriori sottili. Fossili sono stati trovati in Sud America, Nord America, Africa ed Europa, fornendo prove della loro ampia distribuzione durante il periodo Triassico.

In uno studio separato, i ricercatori si sono concentrati sull’anatomia dentale dei silesauridi per ottenere ulteriori informazioni sulla loro relazione evolutiva con i dinosauri. La loro analisi ha rivelato che l’attaccamento dentale e l’impianto nelle specie studiate, incluso l’UFSM 11579, somigliavano a quelli dei dinosauri e dei coccodrilli. Questa scoperta suggerisce che i silesauridi possano rappresentare uno stadio intermedio tra l'antica condizione dei denti fusi e la condizione derivata in cui i denti sono ancorati all'osso mascellare tramite legamenti.

I risultati sugli impianti dentali non differenziano in modo definitivo i silesauridi dagli altri dinosauriformi, ma forniscono prove convincenti che i silesauridi sono strettamente imparentati con i dinosauri. Per migliorare la nostra comprensione della storia evolutiva di questo gruppo, i ricercatori sottolineano l'importanza di studi filogenetici dettagliati che comportano un'analisi approfondita dei fossili nelle collezioni.

FAQ

Cosa sono i silesauridi?

I silesauridi sono un gruppo di dinosauriformi esistito durante il periodo Triassico. Sono considerati parenti stretti dei dinosauri e hanno svolto un ruolo cruciale nella prima evoluzione dei dinosauri.

Dove sono stati scoperti i nuovi fossili di silesauridi?

I nuovi fossili di silesauridi sono stati scoperti nel Rio Grande do Sul, lo stato più meridionale del Brasile, in un sito chiamato Waldsanga nella Formazione di Santa Maria. Questo sito è noto per i suoi ricchi reperti fossili.

Cosa c’è di significativo nel nuovo assemblaggio di fossili?

Il nuovo assemblaggio di fossili fornisce preziose informazioni sulla storia evolutiva dei silesauridi. Sebbene sia difficile determinare le specie esatte rappresentate dai fossili, le prove suggeriscono che appartengano alla stirpe dei silesauridi.

In che modo le nuove scoperte contribuiscono alla nostra comprensione dei silesauridi?

L'analisi dell'anatomia dentale nei silesauridi ha rivelato somiglianze con dinosauri e coccodrilli. Ciò suggerisce che i silesauridi possano rappresentare uno stadio intermedio nell’evoluzione dell’impianto dentale. Questi risultati supportano l’idea che i silesauridi siano strettamente imparentati con i dinosauri.

Qual è il prossimo passo nello studio dei silesauridi?

I ricercatori sottolineano la necessità di studi filogenetici dettagliati che coinvolgano un’analisi completa dei fossili. Esaminando le collezioni ed esaminando tutti i fossili all'interno di un gruppo, i ricercatori possono identificare caratteristiche che indicano parentela all'interno del gruppo o con altri gruppi. Questa meticolosa ricerca è essenziale per far avanzare la nostra comprensione dell’evoluzione dei silesauridi.

Dove posso trovare maggiori informazioni sulla ricerca?

Maggiori informazioni sulla ricerca possono essere trovate nell’articolo “Anatomia e affinità filogenetiche di un nuovo assemblaggio di silesauridi dai letti carnici del sud del Brasile” pubblicato sul Journal of Vertebrate Paleontology.