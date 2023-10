Comprendere la complessità della mente umana: mappatura delle cellule cerebrali per terapie mirate

Uno studio innovativo condotto da ricercatori dell'Università della California a San Diego ha fatto passi da gigante nella comprensione dell'influenza delle cellule cerebrali sullo sviluppo di disabilità psicosociali come la schizofrenia, il disturbo bipolare, il morbo di Alzheimer e la depressione maggiore. Analizzando oltre 1.1 milioni di cellule cerebrali in 42 diverse regioni cerebrali di tre individui, lo studio ha creato una mappa della mente utilizzando il potere dell’intelligenza artificiale (AI).

I ricercatori hanno identificato 107 diversi sottotipi di cellule cerebrali e la loro correlazione con le malattie neuropsichiatriche. Attraverso l’uso dell’apprendimento automatico, lo studio ha anche determinato il rischio di carico di malattia in 19 tratti e disturbi neuropsichiatrici, offrendo l’opportunità di approcci più efficaci per affrontare queste condizioni psicosociali.

È importante notare che mentre ogni cellula del cervello umano contiene la stessa sequenza di DNA, diversi tipi di cellule utilizzano geni diversi in quantità variabili. Questa diversità contribuisce alla complessità della mente umana. Comprendendo le differenze tra questi tipi di cellule, i ricercatori sperano di ottenere informazioni su come funziona il cervello e sviluppare nuovi metodi per il trattamento delle disabilità psicosociali.

Il professor Bing Ren, autore senior dello studio, spiega che la mente umana non è uniforme ma piuttosto un mosaico di diversi tipi di cellule. La mappatura di questi diversi tipi di cellule e la comprensione delle loro interazioni porterà alla scoperta di nuove terapie in grado di colpire specifici tipi di cellule associati a particolari malattie.

Sebbene questi risultati siano considerati significativi dal punto di vista medico, il viaggio per mappare la mente e sviluppare terapie mirate è ancora nelle fasi iniziali. I ricercatori dell'UC San Diego stanno collaborando con altre istituzioni per studiare le cellule di più cervelli umani, con l'obiettivo di comprendere come il cervello cambia durante lo sviluppo, nel corso della vita di un individuo e con la progressione della malattia.

Si prevede che la prevalenza delle disabilità psicosociali aumenterà, soprattutto con l’invecchiamento della popolazione australiana. Le terapie mirate per ciascuna condizione saranno cruciali per affrontare questa crescente preoccupazione per la salute pubblica. Ad oggi esistono oltre 500 tipi di psicoterapia per affrontare varie condizioni e nuovi approcci per condizioni come il disturbo da stress post-traumatico hanno mostrato una crescente efficacia.

Comprendere la complessità della mente umana e mappare le cellule cerebrali fornisce preziose informazioni sulla biologia dei disturbi neuropsichiatrici, offrendo speranza per lo sviluppo di terapie più individualizzate ed efficaci. Con il progredire della ricerca, una comprensione più profonda del cervello e del suo funzionamento aprirà la strada a trattamenti e riabilitazione migliori per le persone affette da disabilità psicosociali.

Fonte:

- Università della California di San Diego

– Tesoro federale, Rapporto intergenerazionale 2023