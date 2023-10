Nuove specie di pesci della barriera corallina scoperte nella Grande Barriera Corallina

I ricercatori dell'Università della Sunshine Coast hanno scoperto una specie di pesci della barriera corallina precedentemente sconosciuta nelle acque meridionali della Grande Barriera Corallina. Chiamato Lady Elliot Shrimp Goby, il pesce è stato trovato come parte di un progetto di mappatura del cambiamento della biodiversità sull'isola Lady Elliot e nei suoi dintorni. Gli scienziati hanno anche trovato diverse altre creature marine non identificate durante le loro indagini subacquee, tra cui ghiozzi nani e pigmei e castagnole, che ora stanno cercando di confermare come nuove specie.

Descritto come piccolo e bianco con macchie marroni, bande giallo-arancio e una grande prima pinna dorsale a forma di vela, il Lady Elliot Shrimp Goby è stato trovato in una tana di sabbia che condivide con una coppia di gamberetti azzannatori. Questa scoperta è particolarmente significativa in quanto è raro trovare una specie di pesce completamente nuova in bella vista su una barriera corallina.

I ricercatori ritengono che il Ghiozzo dei gamberetti Lady Elliot sia probabilmente presente in tutte le barriere coralline del Capricorn-Bunker e potenzialmente diffuso in tutta la Grande Barriera Corallina. Questa scoperta solleva interrogativi su quante altre nuove specie attendono di essere scoperte e sottolinea l’importanza della ricerca continua sulla biodiversità.

Il progetto Leaf to Reef, che mira a proteggere gli habitat critici nella Grande Barriera Corallina, è stato determinante nella scoperta di queste nuove specie. La professoressa associata Kathy Townsend, biologa marina e responsabile del progetto, sottolinea l'importanza della ricerca su nuove specie nell'identificazione degli ecosistemi che necessitano di protezione.

Il gruppo di ricerca sarà sottoposto a un processo lungo e complicato per confermare queste nuove scoperte come nuove specie, compresi confronti genetici e consultazioni con esperti globali. Lady Elliot Island svolge un ruolo vitale come rifugio per la fauna selvatica e per le specie tropicali che si spostano a sud per sfuggire al riscaldamento degli oceani.

