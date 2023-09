Le stime del ghiaccio d'acqua sulla Luna sono troppo alte?

Un recente studio condotto dalla dottoressa Raluca Rufu del Southwest Research Institute indica che le regioni permanentemente in ombra (PSR) della Luna, alcuni dei punti più freddi del sistema solare, potrebbero non essere così antiche come si credeva in precedenza. Questi PSR, situati ai poli della Luna, sono aree dove la luce solare non raggiunge mai il fondo dei crateri profondi, intrappolando sostanze chimiche volatili, compreso il ghiaccio d’acqua.

I calcoli del team suggeriscono che la maggior parte dei PSR della Luna non hanno più di circa 3.4 miliardi di anni e potrebbero contenere depositi relativamente giovani di ghiaccio d’acqua. Questa scoperta ha implicazioni significative per la nostra comprensione delle risorse idriche sulla Luna, che sono considerate cruciali per l’esplorazione lunare sostenibile e le future missioni spaziali.

La presenza di ghiaccio d'acqua sulla Luna interessa da tempo gli scienziati. Il suo potenziale come risorsa per gli astronauti potrebbe consentire la produzione di propellente per razzi e sostenere i sistemi di supporto vitale. Tuttavia, in precedenza si stimava che l’età dei PSR, dove si pensa sia intrappolato il ghiaccio d’acqua, fosse molto più antica.

Se i PSR fossero effettivamente più giovani di quanto si pensasse in precedenza, ciò significherebbe che le stime attuali del ghiaccio d’acqua sulla Luna potrebbero essere sovrastimate. Ciò solleva interrogativi sulla fattibilità dell’utilizzo di queste risorse per future missioni lunari. Saranno necessarie ulteriori ricerche ed esplorazioni per determinare la reale estensione e disponibilità del ghiaccio d’acqua sulla Luna.

Lo studio condotto dalla Dott.ssa Raluca Rufu e dal suo team evidenzia la necessità di proseguire le indagini scientifiche sui PSR della Luna. Comprendere l’età e la composizione di queste regioni è essenziale per pianificare le missioni future e utilizzare in modo efficace le risorse lunari.

