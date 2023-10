Nuovo percorso identificato come potenziale causa di perdita dell'udito legata all'età

I ricercatori dell’Università di Basilea hanno identificato un percorso di segnalazione, noto come percorso di segnalazione mTORC2, che potrebbe svolgere un ruolo cruciale nella perdita dell’udito legata all’età. Quando questo percorso è stato disattivato nei topi, hanno subito una graduale perdita dell'udito e entro dodici settimane erano completamente sordi. Lo studio suggerisce che, poiché la produzione di proteine ​​essenziali in questa via di segnalazione diminuisce con l’età, ciò potrebbe portare a una riduzione delle sinapsi e della funzionalità delle cellule sensoriali uditive, causando in ultima analisi la perdita dell’udito.

La scoperta di questo percorso potrebbe avere implicazioni significative per futuri interventi terapeutici. Attualmente, gli apparecchi acustici e gli impianti cocleari rappresentano le uniche opzioni di trattamento per le persone che soffrono di perdita dell’udito. Tuttavia, se la relazione tra la via di segnalazione mTORC2 e la perdita di sinapsi fosse convalidata, potrebbe fornire una base per lo sviluppo di nuove terapie. L’orecchio interno e medio, dove si trovano le cellule sensoriali uditive, sono accessibili per farmaci somministrati localmente o terapie geniche. Ciò apre possibilità per trattamenti mirati che potrebbero potenzialmente ripristinare o migliorare la funzione delle cellule sensoriali uditive.

La via di segnalazione mTORC2, che controlla la crescita cellulare e il citoscheletro, non era stata precedentemente studiata in relazione alle cellule ciliate nell’orecchio interno. I ricercatori hanno scoperto che quando rimuovevano un gene centrale di questo percorso nelle cellule ciliate dei topi, gli animali perdevano gradualmente l'udito. Un ulteriore esame ha rivelato che le cellule ciliate hanno perso i loro sensori, risultando in “minuscoli peli” accorciati che sono vitali per la trasduzione del suono. Inoltre, il numero di sinapsi che trasmettono segnali al nervo uditivo è diminuito.

Questo studio fornisce preziose informazioni sui meccanismi alla base della perdita dell’udito legata all’età. Sono necessarie ulteriori ricerche per confermare i risultati ed esplorare potenziali interventi terapeutici basati su queste conoscenze. Nel complesso, la comprensione del ruolo della via di segnalazione mTORC2 nella perdita dell’udito potrebbe portare a trattamenti migliori per le persone che soffrono di perdita dell’udito legata all’età.

Fonte:

– “mTORC2 regola la struttura e la funzione delle cellule ciliate uditive” di Maurizio Cortada, Soledad Levano, Michael N. Hall e Daniel Bodmer. iScience, 18 agosto 2023.