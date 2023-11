Un nuovo studio rivela dettagli sorprendenti sull’estinzione dei dinosauri

Uno studio innovativo ha fornito nuove informazioni sull’evento catastrofico che portò all’estinzione dei dinosauri e di tre quarti di tutta la vita sulla Terra 66 milioni di anni fa. Teorie precedenti indicavano un catastrofico inverno globale causato dal rilascio di zolfo e fuliggine dagli incendi come il fattore principale dietro l’estinzione di massa. Tuttavia, i risultati più recenti mettono in discussione queste ipotesi e presentano una spiegazione alternativa convincente.

Secondo lo studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, l’impatto dell’asteroide Chicxulub in quello che oggi è lo Yucatan, in Messico, non solo ha rilasciato zolfo e fuliggine, ma ha anche spinto nell’atmosfera milioni di tonnellate di polvere sottile. Questa polvere, derivata dalla roccia silicatica polverizzata, rimase sospesa nell'aria per ben 15 anni, oscurando notevolmente il cielo per circa due anni durante quel periodo.

L'oscurità prolungata causata dalla sottile polvere di silicato interruppe il processo cruciale della fotosintesi, portando alla scomparsa delle piante e successivamente delle creature erbivore che facevano affidamento su di loro per il sostentamento. Quando i mangiatori di piante morirono, i carnivori che li predavano presto seguirono l’esempio, provocando una devastante reazione a catena di eventi di estinzione.

La sorprendente rivelazione dello studio è che la polvere fine di silicato, combinata con lo zolfo e la fuliggine, ha causato un drastico calo della temperatura globale fino a 15 gradi Celsius. Questa diminuzione della temperatura avrebbe ulteriormente esacerbato le sfide affrontate dagli organismi sopravvissuti, portando infine alla scomparsa di una parte significativa della vita sulla Terra.

Un’altra scoperta interessante dello studio è che i dinosauri che si sono evoluti negli uccelli, nei coccodrilli e nei piccoli mammiferi dei giorni nostri avevano una maggiore probabilità di sopravvivenza. Le loro dimensioni relativamente più piccole e le ridotte esigenze nutrizionali hanno permesso loro di adattarsi e resistere mentre la vita vegetale si riprendeva lentamente dalle conseguenze dell'impatto.

Questa ricerca innovativa mette in luce la complessa interazione di fattori che hanno contribuito agli eventi drammatici del passato. Comprendendo i meccanismi alla base di tali estinzioni, gli scienziati ottengono preziose informazioni che possono far luce sulla fragilità e sulla resilienza della vita sul nostro pianeta.

FAQ

Cosa ha causato l'estinzione dei dinosauri?

L'estinzione dei dinosauri e di molte altre forme di vita avvenuta 66 milioni di anni fa fu causata principalmente dall'impatto dell'asteroide Chicxulub. Questo asteroide gigante ha scagliato enormi quantità di polvere fine di silicato nell’atmosfera, provocando una reazione a catena di eventi di estinzione.

Per quanto tempo la polvere fine di silicato è rimasta nell'atmosfera?

La sottile polvere di silicato rimase sospesa nell'atmosfera per ben 15 anni, oscurando notevolmente il cielo per circa due anni. Questa oscurità prolungata ha interrotto la fotosintesi e ha portato al collasso della rete alimentare.

Perché alcuni animali sono sopravvissuti all’evento di estinzione?

Gli animali che si sono evoluti negli uccelli, nei coccodrilli e nei piccoli mammiferi dei giorni nostri avevano maggiori possibilità di sopravvivenza a causa delle loro dimensioni più piccole e dei minori requisiti nutrizionali. Questi organismi furono in grado di adattarsi e resistere mentre la vita vegetale si riprendeva lentamente.