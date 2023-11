Nuove prove supportano le fusioni di stelle di neutroni come produttori di elementi pesanti

In una scoperta rivoluzionaria, fisici provenienti dal Giappone e dalla Lituania hanno scoperto prove convincenti che il tellurio, un elemento essenziale sulla Terra, viene prodotto durante le fusioni di stelle di neutroni. Questa scoperta rafforza l’ipotesi che le fusioni di stelle di neutroni siano responsabili della maggior parte degli elementi pesanti presenti nella vasta distesa dell’universo.

La produzione di nuclei pesanti, quelli più pesanti dell’argento, è principalmente spiegata da un processo di reazione nucleare chiamato processo di cattura rapida dei neutroni (processo r). Questo processo avviene in ambienti in cui esiste un'alta densità di neutroni liberi. In queste condizioni, i nuclei possono catturare i neutroni più velocemente di quanto possano subire il decadimento beta, con conseguente formazione di nuclei ricchi di neutroni con numeri di massa atomica specifici, come 80, 130 e 196.

I modelli di abbondanza degli elementi pesanti nel nostro sistema solare, compreso il tellurio, consolidano ulteriormente l’idea che il processo r sia l’origine di questi elementi sulla Terra. Teorie precedenti postulavano che il processo r avvenisse principalmente nella materia espulsa durante le drammatiche collisioni di stelle di neutroni, dando luogo a un fenomeno maestoso noto come kilonova.

L’esistenza delle kilonovae ha ottenuto conferma nel 2017, quando sono state rilevate le onde gravitazionali emesse dalla fusione di stelle di neutroni, in particolare GW170817. Successive osservazioni di questo evento transitorio che emetteva radiazioni equivalenti a un miliardo di soli hanno fornito ulteriori prove della presenza di elementi del processo r. Le prime osservazioni dello spettro della kilonova hanno rivelato tracce di assorbimento di elementi di stronzio, cerio e lantanidi, che sono state successivamente dominate dalle caratteristiche di emissione.

Per approfondire la comprensione delle proprietà radiative della fase nebulare associata alle kilonovae, i ricercatori hanno creato modelli che simulavano le linee di emissione di vari elementi pesanti, compreso il tellurio. Questi modelli hanno previsto con successo una forte linea di emissione a 2.1 micrometri, allineandosi con una caratteristica inspiegabile trovata nello spettro di GW170817. Questa linea di emissione indica fortemente la produzione di circa un millesimo di massa solare di tellurio durante l'evento kilonova.

Inoltre, il James Webb Space Telescope (JWST) ha svolto un ruolo fondamentale nel fornire ulteriori prove del processo r che si verifica durante le fusioni di stelle di neutroni. Durante lo studio del lampo di raggi gamma GRB230307A eccezionalmente luminoso, il JWST ha rilevato uno spettro infrarosso che mostrava somiglianze con GW170817. Questo spettro mostrava anche la caratteristica caratteristica di 2.1 micrometri associata al tellurio, offrendo ancora un altro indizio sul verificarsi di un evento di kilonova.

La sensibilità del JWST ha consentito l'osservazione di GRB230307A, che si trova a quasi un miliardo di anni luce di distanza. Questo risultato sottolinea le notevoli capacità del telescopio e infonde ottimismo nei ricercatori riguardo alle future osservazioni di kilonovae. Queste osservazioni mirano a svelare le intricate origini di tutti gli elementi della tavola periodica esaminando la vasta gamma di nuclei creati durante queste fusioni affascinanti ma cataclismiche.

Domande frequenti

Cos'è il processo r?

Il processo r, o processo di cattura rapida dei neutroni, è una reazione nucleare che avviene in ambienti con un'alta densità di neutroni liberi. Durante questo processo, i nuclei catturano i neutroni a una velocità maggiore di quella in cui decadono, portando alla sintesi di nuclei pesanti.

Cos'è una kilonova?

Una kilonova è un evento astronomico che ha luogo durante la fusione di due stelle di neutroni. Genera un'intensa esplosione di energia, simile a quella di mille novae, ma non brillante come una supernova.

Che ruolo gioca il tellurio nelle fusioni di stelle di neutroni?

La scoperta del tellurio negli spettri delle kilonovae offre prove convincenti del fatto che questo elemento viene prodotto durante le fusioni di stelle di neutroni. La sua presenza supporta ulteriormente l'ipotesi che questi eventi cosmici siano responsabili della creazione di elementi pesanti in tutto l'universo.