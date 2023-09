Un farmaco si dimostra promettente per prevenire la perdita ossea nello spazio

In uno studio recente, i ricercatori hanno scoperto una potenziale soluzione all’estrema perdita ossea che gli astronauti subiscono durante le lunghe missioni spaziali. Mentre la perdita ossea è una parte naturale dell’invecchiamento per gli esseri umani sulla Terra, i bassi livelli di gravità nello spazio riducono la tensione esercitata sulle ossa, con conseguente perdita ossea accelerata. L’esercizio fisico può aiutare a contrastare questo fenomeno, ma potrebbe non prevenire completamente la perdita ossea e non è pratico per gli astronauti feriti.

Lo studio, pubblicato sulla rivista npj Microgravity, ha scoperto che un farmaco chiamato BP-NELL-PEG ha prevenuto con successo la perdita ossea nei topi sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). I topi trattati hanno mostrato un aumento della densità ossea, mentre i topi non trattati hanno manifestato un significativo calo della densità ossea.

BP-NELL-PEG è una versione modificata della proteina NELL-1, che in precedenza ha dimostrato il potenziale per stimolare la formazione e la riparazione del tessuto osseo. Il farmaco è stato testato anche sugli esseri umani per il trattamento della malattia degenerativa del disco.

Per garantire che il farmaco rimanesse attivo nell'organismo per un periodo più lungo, i ricercatori lo hanno modificato, riducendo la necessità di iniezioni frequenti. Lo hanno anche combinato con un farmaco usato per trattare l’osteoporosi per migliorare le sue capacità di colpire l’osso.

Durante lo studio, 20 topi sono stati inviati sulla ISS, mentre altri 20 sono stati tenuti sulla Terra. La metà dei topi di entrambi i gruppi ha ricevuto BP-NELL-PEG, mentre l'altra metà ha ricevuto una soluzione salina. Dopo nove settimane, i topi trattati, sia nello spazio che sulla Terra, hanno mostrato un aumento significativo della formazione ossea. I topi non trattati nello spazio hanno subito una perdita ossea, mentre i topi non trattati sulla Terra sono rimasti stabili.

Anche se lo studio presenta dei limiti, come l’incapacità di seguire da vicino il comportamento dei topi, i ricercatori sono ottimisti riguardo al potenziale del BP-NELL-PEG per le future missioni spaziali. Il farmaco potrebbe essere uno strumento prezioso per combattere la perdita ossea e il deterioramento muscoloscheletrico quando l’allenamento di resistenza convenzionale non è possibile a causa di lesioni o altri fattori.

Sono in corso ulteriori ricerche utilizzando altri topi tornati dallo spazio e un modello animale di grandi dimensioni sulla perdita ossea. I piani della NASA di inviare missioni con equipaggio su Marte negli anni '2030 rendono lo sviluppo di soluzioni per la perdita di tessuto osseo essenziale per la salute e la sicurezza degli astronauti.

(Fonte: Live Science, npj Microgravity)