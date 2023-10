Gli osservatori delle stelle assistono all'affascinante eclissi lunare parziale prima di Halloween

Sabato milioni di appassionati di astronomia in tutto l'emisfero orientale hanno assistito a un affascinante evento celeste. Un'eclissi lunare parziale, in coincidenza con la Luna Piena del Cacciatore di ottobre, ha fornito uno spettacolo affascinante mentre parte della luna scompariva nell'ombra della Terra.

A differenza di un'eclissi lunare totale, questo evento è stato un'eclissi parziale, in cui solo una porzione della luna è entrata nella regione più oscura della Terra, conosciuta come l'ombra. Gli skywatcher in Europa, Asia, Africa e parti dell'Australia hanno potuto assistere a questo spettacolo celeste, poiché i cieli sereni consentivano una visibilità ottimale. Anche alcuni fortunati osservatori in stati selezionati degli Stati Uniti, come New York, Alaska e Carolina del Nord, hanno intravisto l'eclissi lunare durante le sue fasi finali.

L'evento è stato trasmesso in diretta streaming su vari siti web, offrendo un'esperienza di visione virtuale a coloro che non possono assistervi di persona. TimeandDate.com e il Virtual Telescope Project di Ceccano, in Italia, hanno fornito visualizzazioni online dell'eclissi, attirando un pubblico globale.

Il momento più maestoso è arrivato verso la fine dell'eclissi quando i telescopi di tre continenti, dalla Norvegia a Dubai all'Australia, hanno catturato il viaggio in dissolvenza della luna fuori dall'ombra della Terra. Una splendida immagine proveniente da Bergen, in Norvegia, mostra la brillantezza del pianeta Giove che brilla in alto a destra della luna durante l'eclissi.

Questa impressionante osservazione sottolinea il continuo significato degli eventi celesti nell’espansione della nostra conoscenza dell’universo. Studiando e documentando fenomeni come le eclissi lunari, gli astronomi ottengono preziose informazioni sugli intricati meccanismi del nostro sistema solare e oltre.

Domande frequenti

D: Cos'è un'eclissi lunare?

R: Un'eclissi lunare si verifica quando la Terra si sposta tra la Luna e il Sole, facendo sì che la Luna passi attraverso l'ombra della Terra.

D: Cos'è un'eclissi lunare parziale?

R: Un'eclissi lunare parziale si verifica quando solo una porzione della Luna si sposta nella parte più oscura dell'ombra terrestre, nota come umbra.

D: Quando si verificherà la prossima eclissi lunare?

R: La prossima eclissi lunare è prevista per il 24 marzo 2024. Tuttavia, sarà un evento meno impressionante poiché la luna passerà solo attraverso l'ombra esterna della Terra, chiamata penombra.

D: Posso fotografare la Luna del Cacciatore?

R: Sì, puoi fotografare la Luna del Cacciatore. Per suggerimenti e consigli sui migliori telescopi, binocoli, fotocamere e obiettivi per l'astrofotografia, consulta le nostre guide complete.

D: Posso inviare le mie foto dell'eclissi lunare a Space.com?

R: Sì! Se hai catturato un'immagine della Luna del Cacciatore durante la recente eclissi lunare, ti invitiamo a condividerla con i nostri lettori. Invia le tue foto, commenti, nome e posizione a [email protected] e potremmo pubblicarli sul nostro sito web.