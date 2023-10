Il potenziale delle proteine ​​antiche: un nuovo approccio per affrontare la resistenza agli antibiotici

Nella battaglia in corso contro la resistenza agli antibiotici, i ricercatori nel campo della de-estinzione molecolare hanno recentemente fatto una scoperta rivoluzionaria che offre una nuova prospettiva sulla lotta a questa crisi sanitaria globale. Guidato dal professore di bioingegneria dell’Università della Pennsylvania César de la Fuente, il team sta sfruttando la potenza dell’apprendimento automatico e delle tecniche molecolari innovative per trovare nuovi antibiotici.

Gli antibiotici hanno senza dubbio rivoluzionato la medicina moderna, salvando innumerevoli vite da malattie un tempo mortali. Tuttavia, la comparsa di batteri resistenti agli antibiotici rappresenta una minaccia significativa per la salute pubblica. Riconoscendo l’urgente necessità di nuovi approcci, de la Fuente si è rivolto all’apprendimento automatico per insegnare ai computer come innovare a livello molecolare. In uno studio pionieristico pubblicato nel 2018, il team ha utilizzato con successo l’intelligenza artificiale per sviluppare un nuovo antibiotico che si è rivelato efficace nella lotta contro i batteri nei topi.

Basandosi su questo successo iniziale, i ricercatori hanno approfondito ulteriormente esplorando le antiche proteine ​​estratte dai nostri antenati estinti. Esaminando i peptidi nel proteoma di specie come i Neanderthal e i Denisoviani, miravano a identificare potenziali molecole con proprietà antinfettive. Utilizzando modelli di apprendimento automatico, il team ha sviluppato un algoritmo predittivo in grado di individuare peptidi provenienti da esseri umani arcaici che potrebbero fungere da antibiotici efficaci.

Per convalidare le loro scoperte, il team di de la Fuente ha utilizzato una tecnica chiamata sintesi chimica in fase solida. Questo approccio prevede l’utilizzo della tecnologia robotica per creare peptidi un amminoacido alla volta. Una volta sintetizzati, questi peptidi sono stati esposti ai batteri in ambienti di laboratorio per valutarne l'efficacia nell'eliminare ceppi clinicamente rilevanti. I ricercatori sono stati in grado di identificare diversi peptidi con potenti proprietà antibatteriche, sradicando efficacemente i batteri nelle piastre di Petri e nei modelli animali.

Una scoperta degna di nota è stata un peptide chiamato “neanderthalin-1”, derivato dai Neanderthal. Sebbene non possieda capacità antibiotiche autonome, de la Fuente e il suo team intendono utilizzare il neanderthalin-1 e altri peptidi come modelli per ulteriori ricerche nello sviluppo di nuovi farmaci antimicrobici.

Questa entusiasmante svolta nel campo della deistinzione molecolare apre nuove strade per affrontare la resistenza agli antibiotici. Sfruttando proteine ​​antiche e tecnologie all’avanguardia, gli scienziati stanno scoprendo piste promettenti nella ricerca di antibiotici efficaci. Sebbene le sfide permangano, questi risultati offrono speranza per combattere i batteri resistenti agli antibiotici e salvaguardare la salute pubblica.

FAQ

Cos’è la disestinzione molecolare?

La disestinzione molecolare implica lo studio e l’estrazione di materiale genetico da specie estinte per ottenere informazioni sulla loro biologia e sulle potenziali applicazioni in campi come la medicina.

Perché la resistenza agli antibiotici è preoccupante?

La resistenza agli antibiotici si verifica quando batteri e altri microbi sviluppano meccanismi per eludere gli effetti degli antibiotici, rendendoli inefficaci nel trattamento delle infezioni. Ciò rappresenta una minaccia significativa per la salute pubblica poiché le infezioni diventano più difficili da trattare.

In che modo il machine learning contribuisce a questa ricerca?

Gli algoritmi di apprendimento automatico consentono ai computer di analizzare grandi quantità di dati e identificare modelli o fare previsioni. Nel contesto della ricerca sugli antibiotici, l’apprendimento automatico aiuta a identificare potenziali peptidi o molecole che potrebbero fungere da antibiotici efficaci.

Cosa sono i peptidi?

I peptidi sono piccole catene di aminoacidi, gli elementi costitutivi delle proteine. Hanno varie funzioni negli organismi viventi e possono potenzialmente presentare proprietà antibatteriche.

Questa ricerca potrebbe portare alla rinascita di specie estinte?

Anche se il focus di questa ricerca non è sul rilancio di interi organismi, esplora l’uso di specie estinte per estrarre proteine ​​e peptidi benefici. L'obiettivo è trovare molecole che potrebbero essere utilizzate nello sviluppo di nuovi antibiotici o altri farmaci antimicrobici.