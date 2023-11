Un nuovo strumento di intelligenza artificiale migliora l’identificazione del canto degli uccelli per gli ecologisti

Gli ecologisti e gli ambientalisti che monitorano le specie di uccelli rari affrontano una sfida quando si tratta di identificarli attraverso i loro canti. Il software di identificazione esistente potrebbe non aver rilevato determinate specie di uccelli o avere un numero limitato di registrazioni a cui fare riferimento. Per affrontare questo problema, i ricercatori dell’Università di Moncton in Canada hanno sviluppato uno strumento innovativo di deep learning chiamato ECOGEN.

ECOGEN è progettato per generare suoni di uccelli realistici che possono essere utilizzati per migliorare i campioni di specie di uccelli sottorappresentate. Questi canti di uccelli sintetizzati possono quindi essere utilizzati per addestrare strumenti di identificazione audio utilizzati nel monitoraggio ecologico. Ciò è particolarmente utile in quanto tali strumenti spesso contengono numerose informazioni sulle specie di uccelli comuni ma mancano di riferimenti completi per le specie più rare.

I ricercatori hanno scoperto che l’integrazione di campioni artificiali di canti di uccelli generati da ECOGEN in un identificatore di canti di uccelli ha portato a un miglioramento medio del 12% nella precisione della classificazione dei canti degli uccelli.

Il dottor Nicolas Lecomte, uno dei ricercatori principali, ha spiegato che ECOGEN può colmare il divario negli strumenti automatizzati per monitorare la biodiversità creando nuovi esempi di suoni di uccelli. Lo strumento consente l’espansione delle librerie di suoni per le specie con registrazioni selvatiche limitate, comprese quelle rare, sfuggenti o sensibili. Questo approccio si rivela prezioso per gli sforzi di conservazione, poiché contribuisce alla comprensione delle vocalizzazioni, dei comportamenti e delle preferenze dell'habitat delle specie di uccelli in via di estinzione.

Inoltre, ECOGEN ha potenziali applicazioni che vanno oltre le specie di uccelli. Il dottor Lecomte ha affermato che, sebbene lo strumento sia stato inizialmente sviluppato per gli uccelli, potrebbe potenzialmente essere applicato a mammiferi, pesci, insetti e anfibi.

L'accessibilità dello strumento ECOGEN è un altro vantaggio. È open source e può essere utilizzato su computer di base, rendendolo ampiamente disponibile a ricercatori e ambientalisti.

Il funzionamento di ECOGEN prevede la conversione delle registrazioni reali dei canti degli uccelli in spettrogrammi, che sono rappresentazioni visive dei suoni. Da questi spettrogrammi vengono generate nuove immagini AI per espandere il set di dati per specie rare con registrazioni limitate. Questi spettrogrammi vengono quindi riconvertiti in audio per addestrare modelli di identificazione del suono degli uccelli. I ricercatori hanno utilizzato un set di dati di 23,784 registrazioni di uccelli selvatici provenienti da tutto il mondo, coprendo 264 specie nel loro studio.

Questo innovativo strumento di intelligenza artificiale rappresenta una promessa significativa per migliorare la precisione della classificazione del canto degli uccelli, contribuire alla conservazione delle specie di uccelli in via di estinzione e fornire preziose informazioni sulle loro vocalizzazioni e comportamenti.

FAQ

1. Cos'è ECOGEN?

ECOGEN è uno strumento di apprendimento profondo sviluppato dai ricercatori dell'Università di Moncton che genera suoni di uccelli realistici per migliorare i campioni di specie di uccelli sottorappresentate. Viene utilizzato per addestrare strumenti di identificazione audio per il monitoraggio ecologico.

2. In che modo ECOGEN migliora l'identificazione del canto degli uccelli?

Generando campioni artificiali di canti di uccelli, ECOGEN espande le librerie di suoni per specie con registrazioni selvatiche limitate, migliorando la precisione degli strumenti di identificazione dei canti degli uccelli.

3. Quali sono le potenziali applicazioni di ECOGEN?

ECOGEN ha il potenziale per essere applicato ad altri animali, inclusi mammiferi, pesci, insetti e anfibi. Può anche contribuire alla conservazione di specie estremamente rare che hanno un numero limitato di individui adulti da cui i giovani possono imparare.

4. ECOGEN è accessibile ai ricercatori?

Sì, ECOGEN è open source e può essere utilizzato su computer di base, rendendolo ampiamente accessibile a ricercatori e ambientalisti.

5. Come funziona ECOGEN?

ECOGEN converte le registrazioni dei canti degli uccelli reali in spettrogrammi, che sono rappresentazioni visive dei suoni. Quindi genera nuove immagini AI da questi spettrogrammi per espandere il set di dati per specie di uccelli rari con registrazioni limitate. Questi spettrogrammi vengono riconvertiti in audio per addestrare modelli di identificazione del suono degli uccelli.

(Fonte: phys.org)