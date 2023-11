Il nuovo database fornisce chiarezza sui nomi delle malattie delle piante

By

È stato lanciato un database innovativo per aiutare i ricercatori e gli appassionati a identificare e comprendere facilmente i nomi olandesi delle malattie delle piante. L'iniziativa, chiamata Nomi olandesi delle malattie delle piante, è stata svelata in un simposio speciale organizzato dalla Royal Netherlands Phytopathological Society (KNPV) per commemorare un secolo di ricerca fitopatologica a Wageningen.

Lo sforzo di collaborazione, guidato da Piet Vlaming, segretario della KNPV, ha riunito esperti in vari campi come entomologia, fitopatologia, batteriologia, virologia, nematologia e l'azienda Agro4all. La loro esperienza collettiva ha dato vita a un sistema di ricerca affidabile che consente agli utenti di trovare rapidamente e con facilità i nomi olandesi delle malattie delle piante.

A differenza dei parassiti, che hanno nomi scientifici distinti e spesso olandesi, i nomi delle malattie delle piante si basano spesso su sintomi visibili e possono variare a seconda delle diverse colture. Inoltre, diverse infestazioni possono condividere lo stesso nome di malattia, aumentando ulteriormente la confusione. Ad esempio, più agenti causali possono essere responsabili di una “malattia delle macchie fogliari”.

Per affrontare questo problema e fare chiarezza, il KNPV ha creato il database Nederlandse Namen Plantenziekten. Attualmente il database contiene informazioni su oltre 1,700 infestazioni di malattie delle piante e viene regolarmente aggiornato per garantirne l'accuratezza.

L'importanza del nuovo database risiede nella sua capacità di razionalizzare la ricerca e facilitare la comunicazione nel campo della patologia vegetale. Fornendo una piattaforma centralizzata per l'accesso a informazioni affidabili sui nomi delle malattie delle piante, ricercatori e professionisti possono collaborare in modo più efficace, garantendo una migliore individuazione, prevenzione e gestione delle malattie delle piante.

Con questa risorsa innovativa, scienziati, esperti agricoli e appassionati possono attingere a un archivio completo di nomi di malattie delle piante, promuovendo una maggiore comprensione della fitopatologia e sostenendo gli sforzi per la preservazione della salute delle piante.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è il database Nederlandse Namen Plantenziekten?

Il database Nederlandse Namen Plantenziekten è una raccolta completa di nomi olandesi per le malattie delle piante. Lo scopo è fornire chiarezza e facilitare un facile accesso alle informazioni relative ai nomi delle malattie delle piante e ai corrispondenti parassiti.

Chi ha sviluppato il database?

Il database è stato sviluppato attraverso uno sforzo di collaborazione tra scienziati della Wageningen University & Research, esperti in varie discipline come entomologia, batteriologia, virologia, nematologia e la società Agro4all. Piet Vlaming, segretario della Società fitopatologica reale olandese (KNPV), ha svolto un ruolo chiave nell'avvio dello sviluppo del database.

Quante infestazioni di malattie delle piante copre attualmente il database?

Il database Nederlandse Namen Plantenziekten contiene attualmente informazioni su oltre 1,700 diverse infestazioni di malattie delle piante. Il database viene aggiornato regolarmente per garantirne l'accuratezza e per ampliarne la copertura.

Qual è lo scopo del database?

Lo scopo principale del database è quello di fare chiarezza sulla moltitudine di nomi associati alle malattie delle piante nel contesto olandese. Fornendo un sistema di ricerca affidabile e una piattaforma centralizzata per l'accesso alle informazioni, il database mira a supportare ricercatori, professionisti e appassionati nella migliore comprensione e gestione delle malattie delle piante.