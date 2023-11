Titolo: Progressi nella teoria della materia attiva: risoluzione di equazioni complesse per comprendere la dinamica dei materiali viventi

Gli scienziati dell’Istituto Max Planck di biologia cellulare e genetica molecolare (MPI-CBG) di Dresda, insieme al Centro di biologia dei sistemi di Dresda (CSBD) e alla TU di Dresda, hanno compiuto progressi significativi nella comprensione della forma e del comportamento dei materiali viventi attraverso lo sviluppo di un nuovo algoritmo. Questo algoritmo, implementato in un codice di supercomputer open source, può risolvere per la prima volta le complesse equazioni della teoria della materia attiva in scenari realistici.

La materia attiva si riferisce a materiali composti da singoli componenti che possono convertire un combustibile chimico in forze meccaniche, risultando in flussi e schemi di movimento coerenti. Questi materiali svolgono un ruolo cruciale nella meccanica delle cellule e dei tessuti, ma comprenderne il comportamento si è rivelato impegnativo a causa della complessità delle equazioni matematiche coinvolte.

Il nuovo algoritmo, sviluppato dagli scienziati del gruppo di ricerca del professor Ivo Sbalzarini della TU Dresden, consente la risoluzione accurata delle equazioni della materia attiva in tre dimensioni e in spazi di forma complessa. Questa svolta consente agli scienziati di comprendere e analizzare il comportamento a lungo termine dei materiali attivi, sia in scenari in movimento che non in movimento.

Prevedendo il comportamento della materia attiva, i ricercatori possono ottenere preziose informazioni sui meccanismi di crescita e malattia. Ad esempio, ora è possibile prevedere con precisione la forma dei tessuti e l’insorgenza di instabilità o disregolazione. Questa conoscenza comporta ampie implicazioni per la comprensione dei processi biologici e la progettazione di macchine biologiche artificiali su scala nanometrica.

Il software che implementa l'algoritmo è disponibile gratuitamente attraverso la libreria open source OpenFPM, sviluppata dal gruppo Sbalzarini. Ciò democratizza l’informatica scientifica su larga scala, riducendo il tempo necessario per lo sviluppo del codice nella ricerca scientifica e migliorando la produttività.

Questo significativo progresso nella teoria della materia attiva avvicina gli scienziati allo svelamento del mistero secolare di come le cellule e i tessuti acquisiscono la loro forma. Sfruttando la potenza dei supercomputer e degli algoritmi innovativi, i ricercatori possono ora esplorare e comprendere le dinamiche dei materiali viventi in modo più dettagliato.

FAQ:

Cos’è la teoria della materia attiva?

La teoria della materia attiva è un quadro scientifico utilizzato per comprendere il comportamento dei materiali composti da singoli componenti in grado di convertire il combustibile chimico in forze meccaniche. Questi materiali mostrano flussi e schemi di movimento coerenti.

Come hanno fatto gli scienziati a risolvere le complesse equazioni della teoria della materia attiva?

Gli scienziati dell'Istituto Max Planck, del Centro di biologia dei sistemi di Dresda e della TU Dresden hanno sviluppato un algoritmo implementato in un codice di supercomputer open source. Questo algoritmo può risolvere le complesse equazioni della teoria della materia attiva in scenari realistici, fornendo approfondimenti sulla dinamica dei materiali viventi.

Quali sono le implicazioni di questa ricerca?

Questa ricerca consente agli scienziati di prevedere la forma dei tessuti, comprendere l'insorgenza di instabilità o disregolazione nei materiali biologici e acquisire informazioni sui meccanismi di crescita e malattia. Ha anche il potenziale per aiutare nella progettazione di macchine biologiche artificiali su scala nanometrica.

Il software che implementa l'algoritmo è disponibile ad altri?

Sì, il software è liberamente disponibile attraverso la libreria open source OpenFPM, sviluppata dal gruppo Sbalzarini. Ciò consente agli scienziati computazionali di scrivere codici di supercomputer e democratizza il calcolo scientifico su larga scala, migliorando la produttività nella ricerca scientifica.