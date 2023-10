Nuovi approfondimenti sulle piattaforme di ghiaccio antartiche svelati da Underwater Robot

Uno studio innovativo condotto dalla Cornell University ha fornito nuove informazioni sulla circolazione dell’acqua di mare sotto le piattaforme di ghiaccio dell’Antartide. La ricerca evidenzia il ruolo significativo che i crepacci, precedentemente visti come semplici crepe nel ghiaccio, svolgono nell’influenzare la stabilità di queste piattaforme di ghiaccio.

Lo studio è stato reso possibile dall'uso di un innovativo robot subacqueo telecomandato chiamato Icefin. Questo straordinario robot ha manovrato con successo su e giù per un crepaccio alla base della piattaforma di ghiaccio di Ross, catturando le prime misurazioni 3D delle condizioni oceaniche vicino alla zona di radicamento.

Uno dei risultati chiave dell’indagine robotica è stata la scoperta di un modello di circolazione precedentemente non identificato. Lo studio ha rivelato la presenza di un getto che incanala lateralmente l'acqua attraverso il crepaccio, accanto alle già riconosciute correnti ascendenti e discendenti. Inoltre, l’indagine ha scoperto diverse formazioni di ghiaccio che si sono formate nel tempo spostando i flussi e i cambiamenti di temperatura.

Questi risultati contengono informazioni preziose per migliorare i modelli esistenti che prevedono i tassi di scioglimento e congelamento delle piattaforme di ghiaccio nelle zone di radicamento. Nonostante il loro ruolo cruciale nell’innalzamento globale del livello del mare, fino ad ora queste zone sono state raramente osservate direttamente.

Lo studio sottolinea l’importanza dei crepacci nel trasporto dell’acqua lungo la costa di una piattaforma di ghiaccio, un processo precedentemente sconosciuto e non preso in considerazione nei modelli. "L'oceano sfrutta queste caratteristiche e attraverso di esse è possibile ventilare la cavità della piattaforma di ghiaccio", spiega Peter Washam, oceanografo polare e ricercatore alla Cornell.

Questa monumentale ricerca è stata finanziata dal progetto RISE UP (Ross Ice Shelf e Europa Underwater Probe) nell'ambito del programma Planetary Science and Technology from Analog Research della NASA. I risultati dettagliati possono essere trovati nella rivista Science Advances.

