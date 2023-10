Foreste giovani e degrado forestale chiave per modelli predittivi di assorbimento del carbonio

Un gruppo di ricerca internazionale, guidato dalla Commissione francese per le energie alternative e l’energia atomica e dall’INRAE, ha condotto uno studio innovativo sui cambiamenti globali della biomassa forestale tra il 2010 e il 2019. I risultati sottolineano l’importanza di considerare le foreste giovani e il degrado forestale nei modelli predittivi di stoccaggio del carbonio. per strategie efficaci di mitigazione del cambiamento climatico.

Il gruppo di ricerca ha scoperto che le foreste boreali e temperate sono i principali pozzi di carbonio a livello globale, mentre le foreste tropicali più vecchie e degradate sono quasi a zero emissioni di carbonio. Pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, lo studio intitolato “Aumento globale delle riserve di carbonio della biomassa dominato dalla crescita delle giovani foreste settentrionali negli ultimi dieci anni” evidenzia le implicazioni di questi risultati per i futuri modelli di serbatoi di carbonio.

La biomassa vegetale svolge un ruolo vitale nel sequestro del carbonio, con vantaggi come la crescita delle piante e la copertura forestale che contribuiscono al bilancio del carbonio. Al contrario, le perdite di carbonio si verificano a causa del degrado delle foreste, della deforestazione e dei disturbi naturali. Il monitoraggio delle riserve di carbonio della biomassa aiuta a sviluppare una migliore comprensione degli effetti dei cambiamenti climatici e degli impatti delle attività umane sugli ecosistemi.

Per stimare le riserve medie di carbonio in superficie a livello globale, i ricercatori hanno raccolto dati sulla vegetazione dal satellite Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) utilizzando metodi di profondità ottica della vegetazione in banda L (L-VOD). Tuttavia, l'interruzione del segnale dovuta alle interferenze in radiofrequenza delle attività umane limita l'applicazione diffusa di L-VOD, poiché è sensibile al contenuto di acqua vegetativa.

Per superare queste sfide, i ricercatori hanno sviluppato un doppio filtro che utilizzava la decomposizione temporale del segnale per compensare gli effetti. Hanno utilizzato dati sulla biomassa fuori terra e una mappa globale per calcolare la biomassa totale e il rapporto tra biomassa sopra e sotto terra. Queste informazioni hanno consentito loro di valutare i bilanci regionali del carbonio, analizzare le perdite e gli incrementi nella copertura forestale causati da vari fattori e determinare in che modo l’età delle foreste influisce sullo stoccaggio del carbonio.

I risultati dello studio indicano che le scorte di carbonio della biomassa terrestre sono aumentate di circa 500 milioni di tonnellate di carbonio all’anno dal 2010 al 2019. Le foreste boreali e temperate sono le principali fonti di accumulo del carbonio globale, mentre le foreste tropicali sono diventate fonti di carbonio minori a causa del degrado forestale. . Le foreste tropicali più vecchie, con un’età media degli alberi di 140 anni, sono quasi a zero emissioni di carbonio. Al contrario, le foreste boreali con alberi di età inferiore a 50 anni o di mezza età (tra 50 e 140 anni) sono i più grandi serbatoi di carbonio.

Questi risultati mettono in discussione i modelli esistenti di serbatoi di carbonio che non riescono a tenere conto della demografia forestale e dell’impatto del degrado forestale sulle foreste tropicali, portando in ultima analisi alla perdita di biomassa. Per prevedere con precisione il futuro dei pozzi di assorbimento del carbonio su scala globale e sviluppare politiche efficaci di mitigazione del clima, è necessario considerare il degrado e l’età delle foreste.

In conclusione, lo studio sottolinea l’importanza di incorporare le foreste giovani e il degrado forestale nei modelli predittivi dei pozzi di carbonio. In questo modo, i ricercatori possono migliorare la loro comprensione del sequestro del carbonio e sviluppare strategie di mitigazione del cambiamento climatico più adatte.

Fonte:

– Lo studio intitolato “Aumento globale delle riserve di carbonio della biomassa dominato dalla crescita delle giovani foreste settentrionali negli ultimi dieci anni” pubblicato sulla rivista Nature Geoscience.