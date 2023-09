L'Universo è composto per il 69% da Energia Oscura, confermano nuove misurazioni

By

Gli astronomi hanno determinato che l’energia oscura rappresenta circa il 69% della densità totale di materia-energia dell’Universo. Ciò lascia il restante 31% alla materia normale (come stelle, galassie e atomi) e alla materia oscura, una misteriosa forma di materia che influenza l’Universo attraverso la gravità.

L’energia oscura è una forza sconosciuta responsabile dell’espansione accelerata dell’Universo, mentre la materia oscura è una forza gravitazionale che non può essere spiegata dalle teorie attuali. Gli scienziati ritengono che circa l'80% della materia nell'Universo sia costituita da materia oscura, mentre il resto è materia regolare o "barionica".

Per misurare la densità di materia-energia dell’Universo, gli astronomi hanno utilizzato ammassi di galassie. Confrontando il numero e la massa delle galassie in un ammasso con simulazioni numeriche, gli scienziati possono calcolare le proporzioni di materia ed energia. Questo metodo si basa sul fatto che gli ammassi di galassie sono formati da materia collassata nel corso di miliardi di anni sotto la gravità.

I ricercatori hanno utilizzato una tecnica chiamata GalWeight per stimare la massa degli ammassi di galassie nel loro database. Hanno quindi eseguito simulazioni con diverse proporzioni di energia oscura e materia e hanno scoperto che un Universo composto per il 31% da materia corrispondeva meglio agli ammassi di galassie osservati. Questa misurazione è in accordo con studi precedenti e altre misurazioni della densità di materia-energia.

Questa ricerca fornisce preziose informazioni sulla composizione dell’Universo e aiuta gli scienziati a comprendere la natura dell’energia oscura. Migliora anche la nostra comprensione dell’espansione dell’Universo, con potenziali implicazioni per il suo futuro.

