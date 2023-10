Il quadro teorico unifica fisica e biologia per spiegare l'evoluzione e la complessità

Un team internazionale di ricercatori ha sviluppato un nuovo quadro teorico chiamato teoria dell’assemblaggio, che colma il divario tra fisica e biologia e fornisce un approccio unificato per comprendere come la complessità e l’evoluzione emergono in natura. La ricerca, pubblicata su Nature, rappresenta un progresso significativo nella nostra comprensione fondamentale dell’evoluzione biologica e di come questa si collega alle leggi fisiche dell’universo.

La teoria dell'assemblaggio si basa sul lavoro precedente del team, in cui hanno sviluppato un punteggio di complessità chiamato indice di assemblaggio molecolare per misurare la complessità delle molecole. Questo indice correlava valori di elevata complessità con molecole derivate dalla vita. Il nuovo studio introduce il formalismo matematico attorno al concetto di “assemblaggio” come quantità fisica che cattura la quantità di selezione richiesta per produrre oggetti complessi in base alla loro abbondanza e agli indici di assemblaggio.

L'autrice principale, la professoressa Sara Walker, spiega che la teoria dell'assemblaggio fornisce una nuova prospettiva su fisica, chimica e biologia, dimostrando che si tratta di prospettive diverse della stessa realtà sottostante. La teoria mira a colmare il divario tra la fisica riduzionista e l’evoluzione darwiniana, offrendo una teoria fondamentale che unifica la materia inerte e vivente.

I ricercatori hanno dimostrato come la teoria dell'assemblaggio possa essere applicata per quantificare la selezione e l'evoluzione in sistemi che vanno dalle molecole semplici ai polimeri complessi e alle strutture cellulari. Spiega sia la scoperta di nuovi oggetti che la selezione di quelli esistenti, consentendo aumenti di complessità illimitati.

Secondo il co-autore principale, il professor Lee Cronin, la teoria dell’assemblaggio ha il potenziale per trasformare campi dalla cosmologia all’informatica e rappresenta una nuova frontiera all’intersezione tra fisica, chimica, biologia e teoria dell’informazione.

I ricercatori intendono perfezionare ulteriormente la teoria dell’assemblaggio ed esplorare le sue applicazioni per caratterizzare la vita conosciuta e sconosciuta, testando ipotesi sull’emergere della vita dalla materia non vivente. La verificabilità sperimentale della teoria apre la possibilità di utilizzarla per progettare esperimenti che potrebbero risolvere l’origine della vita creando sistemi viventi da zero in laboratorio.

Nel complesso, la teoria dell’assemblaggio promette di fornire nuove e profonde intuizioni sulla fisica alla base della complessità biologica e dell’innovazione evolutiva, e apre molte nuove domande e direzioni di ricerca al confine tra le scienze fisiche e quelle della vita.

