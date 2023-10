Lo strumento AI rileva e classifica le supernova, eliminando la necessità del coinvolgimento umano

By

Un nuovissimo strumento di intelligenza artificiale (AI) ha rilevato, identificato e classificato con successo la sua prima supernova. Questo risultato rivoluzionario segna la prima volta che gli esseri umani vengono completamente esclusi dal processo di identificazione e studio di queste potenti esplosioni cosmiche.

Le supernovae sono esplosioni di stelle altamente energetiche che emettono un'immensa quantità di luce. Attualmente, il rilevamento e l’analisi delle supernove coinvolgono sia gli esseri umani che i robot. Tuttavia, un team guidato dalla Northwestern University ha sviluppato un sistema completamente automatizzato chiamato Bright Transient Survey Bot (BTSbot) che accelera il processo ed elimina l’errore umano.

Per addestrare l’algoritmo AI, i ricercatori hanno utilizzato oltre 1.4 milioni di immagini storiche provenienti da 16,000 fonti astronomiche. Esaminando e imparando da questa grande quantità di dati, BTSbot è in grado di analizzare e classificare rapidamente nuove candidate supernova.

Rimuovere gli esseri umani dal circuito non solo aumenta l’efficienza del processo, ma consente anche osservazioni più approfondite. Questo sistema automatizzato lascia tempo al gruppo di ricerca per analizzare le proprie osservazioni e sviluppare nuove ipotesi per spiegare le origini di queste esplosioni cosmiche.

Adam Miller della Northwestern University, che ha guidato il progetto, ha espresso l'importanza di questo risultato, affermando: “Per la prima volta in assoluto, una serie di robot e algoritmi di intelligenza artificiale ha osservato, identificato e confermato la scoperta di una supernova. Ciò rappresenta un importante passo avanti poiché ulteriori perfezionamenti consentiranno ai robot di isolare sottotipi specifici di esplosioni stellari”.

Il team ha testato con successo il BTSbot su una candidata supernova appena scoperta denominata SN2023tyk. Collaborando con astronomi di istituzioni come Caltech, Università del Minnesota e università in Inghilterra e Svezia, il team internazionale ha dimostrato la potenza e il potenziale di questo strumento di intelligenza artificiale.

Lo sviluppo di questo sistema completamente automatizzato fornisce un progresso significativo nel campo dell’astrofisica, semplificando il processo di rilevamento e classificazione delle supernova. Questo strumento di intelligenza artificiale non solo elimina il coinvolgimento umano, ma offre anche più tempo ai ricercatori per approfondire le loro osservazioni e scoprire informazioni più profonde sui misteri dell’universo.

Definizioni:

– Supernova: un’esplosione estremamente luminosa e potente di una stella.

– BTSbot: The Bright Transient Survey Bot, uno strumento di intelligenza artificiale sviluppato dalla Northwestern University per automatizzare il rilevamento e la classificazione delle supernovae.

Fonte:

– Northwestern University (https://news.northwestern.edu/stories/2023/10/ai-tool-detects-classifying-its-first-supernova/)

- Caltech

- Università del Minnesota

- Università John Moores di Liverpool

– Università di Stoccolma