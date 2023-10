Un nuovo strumento AI automatizza il rilevamento di supernovae

Una collaborazione internazionale guidata dalla Northwestern University ha sviluppato uno strumento di intelligenza artificiale (AI) chiamato Bright Transient Survey Bot (BTSbot) in grado di rilevare, identificare e classificare le supernove. Questo strumento innovativo automatizza la ricerca di supernovae nel cielo notturno, potenzialmente rimuovendo gli esseri umani dal processo ed eliminando la possibilità di errore umano. Lo strumento AI accelera il processo di rilevamento ed è stato addestrato utilizzando oltre 1.4 milioni di immagini provenienti da varie fonti, tra cui supernove confermate, stelle brillanti, stelle variabili e galassie brillanti.

Le supernove si verificano quando le stelle raggiungono la fase finale della loro evoluzione ed esauriscono il combustibile per la fusione nucleare. Il nucleo della stella collassa mentre gli strati esterni eruttano, provocando un'esplosione luminosa e massiccia. L'algoritmo di apprendimento automatico di BTSbot gli consente di isolare sottotipi specifici di esplosioni stellari, rappresentando un significativo passo avanti nello studio delle esplosioni cosmiche. Eliminando gli esseri umani dal processo, i ricercatori hanno più tempo per analizzare le osservazioni e sviluppare nuove ipotesi sull’origine di questi eventi cosmici.

Lo strumento di intelligenza artificiale non solo semplifica lo studio delle supernovae, ma aiuta anche i ricercatori a comprendere il ciclo di vita delle stelle e la creazione di elementi come carbonio, ferro e oro. Attualmente, gli esseri umani lavorano con sistemi robotici per rilevare e analizzare le supernovae. I telescopi robotici eseguono continuamente immagini del cielo notturno per identificare nuove fonti e il software automatizzato genera un elenco di possibili esplosioni. Gli esseri umani trascorrono quindi una notevole quantità di tempo nella verifica di questi candidati. L’aggiunta di BTSbot a questo flusso di lavoro riduce la necessità di ispezione umana e consente ai ricercatori di fare affidamento sull’intelligenza artificiale per eseguire i compiti necessari.

Nabeel Rehemtulla, co-leader dello studio, sottolinea l'efficienza dello strumento di intelligenza artificiale, affermando che una volta operativo, gli esseri umani possono avere fiducia che BTSbot e altri sistemi di intelligenza artificiale adempiranno ai loro ruoli senza intervento. Lo sviluppo di questo strumento di intelligenza artificiale segna un’importante pietra miliare nello studio delle supernovae e dimostra il potenziale dell’intelligenza artificiale nell’accelerare le scoperte scientifiche.

