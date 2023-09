Una nuova tecnica di intelligenza artificiale potrebbe rivoluzionare la ricerca della vita su Marte

Gli scienziati hanno sviluppato una nuova tecnica di apprendimento automatico in grado di determinare l’origine di un campione e distinguere tra materiali biologici e non biologici con una precisione del 90%. Pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences, lo studio suggerisce che i sensori dotati di questa tecnologia di intelligenza artificiale potrebbero essere utilizzati sui rover su Marte per cercare segni di vita. Il metodo prevede l'analisi dei modelli molecolari e delle parti componenti di un campione per identificarne l'origine.

Secondo il dottor Robert Hazen della Carnegie Institution for Science, co-leader della ricerca, questa svolta potrebbe rivoluzionare la ricerca della vita extraterrestre. Non solo ha implicazioni per comprendere l’origine e la chimica dei primi anni di vita sulla Terra, ma apre anche la possibilità di utilizzare sensori intelligenti su veicoli spaziali robotici per cercare segni di vita prima che i campioni vengano riportati sulla Terra.

I ricercatori hanno addestrato algoritmi di intelligenza artificiale utilizzando set di dati di 134 campioni biotici e abiotici noti. L’intelligenza artificiale è stata quindi in grado di identificare con precisione campioni originati da esseri viventi, forme di vita antica alterate da processi geologici e campioni con origini abiotiche. Ciò significa che gli scienziati potrebbero potenzialmente utilizzare questa tecnica per determinare se i campioni di Marte una volta erano vivi.

Sebbene il metodo richieda ancora ulteriori perfezionamenti per adattarsi ai protocolli della NASA, potrebbe essere utilizzato sul rover Perseverance della NASA, che sta attualmente raccogliendo campioni sulla superficie di Marte. Hazen ritiene che i dati già raccolti dal rover potrebbero potenzialmente fornire prove dell'esistenza di molecole provenienti da una biosfera marziana organica.

Questa nuova tecnica basata sull’intelligenza artificiale ha anche implicazioni più ampie. Potrebbe aiutare a far luce sulle origini dei sedimenti di 3.5 miliardi di anni trovati nell’Australia occidentale che potrebbero contenere i microbi fossili più antichi della Terra. Inoltre, potrebbe avere applicazioni in biologia, paleontologia e archeologia.

Nel complesso, questa svolta ha il potenziale per far avanzare in modo significativo la ricerca della vita oltre la Terra. Non solo consente agli scienziati di identificare segni di vita su Marte, ma offre anche approfondimenti sulla diversità e sulle origini della vita nell’universo.

