Biosensore innovativo a base di proteine ​​sviluppato per rilevare mine terrestri e ordigni inesplosi basati su TNT

I ricercatori dell’Università Ebraica di Gerusalemme (HU), in collaborazione con la società di piattaforma di bioproduzione Enzymit, hanno sviluppato con successo un biosensore a base di proteine ​​in grado di rilevare con precisione mine e un’ampia gamma di altri ordigni inesplosi (UXO) basati su TNT. Il team ha utilizzato gli algoritmi proprietari e le capacità sperimentali di Enzymit per ottimizzare il sensore, ottenendo un aumento di cinque volte della sensibilità, tempi di reazione più rapidi e una potenza del segnale 30 volte più forte rispetto alla struttura originale. I risultati sono stati pubblicati sul Computational and Structural Biotechnology Journal.

Guidato dal professor Shimshon Belkin, capo del laboratorio di microbiologia ambientale e biosensori dell'Università ebraica, il team ha aperto la strada a un approccio basato sui batteri per rilevare gli esplosivi. Attraverso la loro ricerca, hanno creato un sensore basato su cellule vive che emette bioluminescenza per identificare con precisione la presenza anche di tracce dell'esplosivo DNT (2,4-dinitrotoluene). Questa tecnologia innovativa offre una soluzione efficiente ed economicamente vantaggiosa alla proliferazione globale delle mine terrestri, che continuano a rappresentare una seria minaccia per la vita umana e l’ambiente.

I metodi tradizionali di rilevamento delle mine terrestri sono costosi e richiedono molto tempo e possono potenzialmente mettere a rischio la vita. La piattaforma di biorilevamento del team utilizza il batterio E. coli per rilevare tracce di DNT, un sottoprodotto volatile del TNT che filtra dalle miniere nella terra circostante. L'E. coli è programmato per estinguersi subito dopo la distribuzione, garantendo che non arrechi danni agli esseri umani o all'ambiente.

La collaborazione tra il team dell’Università Ebraica ed Enzymit mette in mostra il potenziale della biologia sintetica per affrontare le pressanti sfide globali. Negli ultimi dieci anni, il laboratorio si è concentrato sullo sviluppo di soluzioni di biorilevamento per il rilevamento di esplosivi, e questo progetto ha portato alla creazione di una sofisticata piattaforma di biorilevamento. Oltre al rilevamento delle mine terrestri, il team sta esplorando l’espansione della piattaforma di biosensing per rilevare altri materiali pericolosi come forme alternative di esplosivi, tossine ambientali e sostanze chimiche pericolose.

Gideon Lapidoth, CEO di Enzymit, ha espresso la sua ammirazione per il team del Professor Belkin e per il suo notevole contributo allo sviluppo di soluzioni di biorilevamento per il rilevamento di esplosivi. Ha sottolineato la natura innovativa di questo progetto nel campo del rilevamento delle mine terrestri e ha evidenziato il potenziale della combinazione della biologia sintetica con l’intelligenza artificiale per creare soluzioni sicure e sostenibili per le sfide umanitarie e ambientali.

*E. coli si riferisce al batterio Escherichia coli.

Fonte:

- Università Ebraica di Gerusalemme

– Giornale delle biotecnologie computazionali e strutturali