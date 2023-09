L'intelligenza artificiale rileva segnali biologici in campioni antichi con una precisione del 90%.

Gli scienziati hanno sviluppato un metodo di intelligenza artificiale (AI) in grado di rilevare sottili differenze nei modelli molecolari indicativi di segnali biologici in campioni antichi. Questa svolta porta speranza per l’individuazione della vita su altri pianeti. Il sistema di intelligenza artificiale, addestrato utilizzando 134 campioni, ha identificato con successo i campioni biotici e li ha distinti dai sistemi abiotici con una precisione del 90%.

I ricercatori ritengono che la chimica della vita differisca fondamentalmente da quella della materia inanimata e che esistano “regole chimiche della vita” che influenzano la diversità e la distribuzione delle biomolecole. Deducendo queste regole, gli scienziati possono rilevare sottili segni di vita su altri mondi. Il metodo dell’intelligenza artificiale si basa sull’idea che le biomolecole conservano informazioni sui processi chimici che le hanno prodotte. Pertanto, se la vita esiste su altri pianeti, è probabile che presenti modelli distintivi simili che possono essere quantificati utilizzando l’intelligenza artificiale.

Questo nuovo metodo ha il potenziale per essere incorporato nei sensori dei futuri esploratori spaziali robotici, come lander e rover sulla Luna e su Marte. Potrebbe anche essere utilizzato su veicoli spaziali che orbitano attorno a mondi potenzialmente abitabili come Encelado ed Europa. Rilevare segni di vita su altri pianeti è un compito complesso, poiché le molecole organiche indicative della vita si degradano nel tempo.

Oltre al suo potenziale per l’esplorazione extraterrestre, il metodo dell’intelligenza artificiale può essere utilizzato per studiare antichi campioni sulla Terra. Ad esempio, può essere utilizzato per analizzare le rocce dell'Australia occidentale, risalenti a 3.5 miliardi di anni fa, che si ritiene contengano i fossili più antichi del mondo. La presenza di batteri in queste rocce suggerirebbe che la vita abbia prosperato sulla Terra molto prima di quanto si credesse in precedenza.

Questa ricerca offre interessanti possibilità per il campo dell’astrobiologia. Combinando l’intelligenza artificiale con sensori avanzati, gli scienziati potrebbero fare un passo avanti verso la soluzione dell’annosa domanda: siamo soli nell’universo?

Fonte:

– Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze

– Nasa