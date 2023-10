Un nuovo modello per una migliore rappresentazione del nero carbonio nei modelli climatici globali

I ricercatori hanno identificato carenze nella rappresentazione del nerofumo (BC), un componente importante degli aerosol atmosferici, negli attuali modelli climatici globali (GCM). Un recente studio di Chen et al. esamina le proprietà microfisiche e ottiche del BC che influenzano i suoi effetti radiativi e propone un modello ottico di aerosol migliorato per affrontare queste carenze.

BC è noto per le sue forti capacità di assorbimento della luce e per il suo contributo al riscaldamento climatico. Tuttavia, è stato riscontrato che l’efficienza di assorbimento e gli effetti del riscaldamento globale degli aerosol sono sovrastimati nei GCM a causa della rappresentazione inadeguata dei complessi stati di miscelazione del BC.

Chen et al. ha analizzato osservazioni provenienti da più fonti sulla distribuzione delle dimensioni delle particelle e sullo stato di miscelazione per identificare le proprietà chiave del BC che influiscono in modo significativo sui suoi effetti radiativi. Hanno poi sviluppato un modello ottico dell’aerosol migliorato che tiene conto meglio di queste proprietà sulla base delle osservazioni. Questo modello migliorato è stato successivamente implementato in un GCM.

I ricercatori hanno valutato le prestazioni del nuovo modello utilizzando osservazioni sul campo. I risultati hanno mostrato che l’assorbimento previsto di BC dalle rappresentazioni migliorate si allineava più strettamente con le osservazioni globali di BC. Ciò è stato attribuito alla previsione più accurata delle proprietà microfisiche e di miscelazione correlate al BC.

Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che la migliore rappresentazione del BC ha portato a una riduzione del suo forzante radiativo e degli effetti climatici fino al 24%. Ciò evidenzia l’importanza di rappresentare accuratamente il BC nei GCM per proiezioni climatiche più affidabili.

Questo studio, intitolato “Un modulo ottico aerosol con proprietà del carbonio nero vincolate all’osservazione per modelli climatici globali”, è stato pubblicato sul Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

In conclusione, Chen et al. hanno sviluppato un modello migliorato per rappresentare BC nei GCM, affrontando le carenze nelle proprietà microfisiche e ottiche del BC. I risultati dimostrano che questa rappresentazione migliorata porta a un migliore accordo con le osservazioni globali e a una riduzione degli effetti climatici del BC. Questa ricerca contribuisce alla nostra comprensione del ruolo del BC nel cambiamento climatico e fornisce uno strumento prezioso per migliorare le proiezioni climatiche.

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., et al. (2023). Un modulo ottico aerosol con proprietà del carbonio nero vincolate all'osservazione per modelli climatici globali. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 15, e2022MS003501.