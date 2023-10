Un team internazionale sviluppa un modello tumorale stampato in 3D per trattare i tumori complessi

Un team interdisciplinare di ricercatori, guidato dall’Università di Waterloo, ha creato con successo un modello di tumore stampato in 3D che ha il potenziale per migliorare il trattamento di tumori complessi. La tecnica innovativa combina tecnologie di bioprinting e strutture sintetiche, note come chip microfluidici, per creare una rappresentazione più accurata di tumori eterogenei.

I tumori eterogenei sono costituiti da più tipi di cellule tumorali disperse secondo schemi imprevedibili. I metodi tradizionali per studiare questi tumori prevedevano l’estrazione di cellule da una biopsia e la loro coltivazione in piastre di Petri piatte. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che questo modello 2D non catturava accuratamente la complessità dei tumori all’interno del corpo.

La ricerca del team, pubblicata su Scientific Reports, descrive lo sviluppo di un modello di tumore stampato in 3D che non solo imita la struttura complessa di un tumore ma ne replica anche l’ambiente circostante. Questo modello consente agli scienziati di comprendere e testare meglio diverse modalità di trattamento, come vari farmaci chemioterapici.

Per creare il modello tumorale stampato in 3D, i ricercatori hanno prima fabbricato chip microfluidici polimerici che imitano il flusso del sangue e di altri fluidi che circondano il tumore di un paziente. Hanno quindi coltivato diversi tipi di cellule tumorali e le hanno sospese in un bioinchiostro personalizzato che fornisce nutrienti per mantenere in vita le colture cellulari. Utilizzando una biostampante a estrusione, il team ha stratificato i diversi tipi di cellule tumorali sui chip microfluidici, ottenendo un modello tumorale vivente stampato in 3D.

Un'area di interesse per il team è il cancro al seno, che è considerato uno dei tumori più complessi a causa dei vari tipi di cellule che presenta quando metastatizza. Creando modelli complessi di cancro al seno, i ricercatori possono acquisire una migliore comprensione della malattia e sviluppare piani di trattamento più efficaci.

Lo sviluppo di questo modello di tumore stampato in 3D rappresenta un progresso significativo nel campo della ricerca e del trattamento del cancro. Consente metodi più rapidi, meno costosi e meno invasivi per testare le opzioni di trattamento per condizioni gravi come il cancro in stadio avanzato.

