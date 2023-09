Nuova scoperta: triptofano rilevato nello spazio, suggerisce la prevalenza di aminoacidi nelle regioni di formazione stellare

By

Un recente studio condotto dall’astrofisica Susana Iglesias Groth, dell’Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ha rivelato il rilevamento di triptofano in una regione di formazione stellare chiamata IC 348, situata nella costellazione del Perseo. Il triptofano è un amminoacido essenziale necessario per la sintesi proteica, e questa è la prima volta che viene identificato nello spazio interstellare.

Attraverso l'analisi dei dati raccolti dall'Osservatorio spaziale Spitzer, sono state identificate oltre dieci bande di emissione legate al triptofano, confermando la sua presenza in IC 348. Questa scoperta è significativa poiché non è stata confermata l'esistenza di altri amminoacidi in nessun'altra regione di formazione stellare .

Iglesias Groth suggerisce che la presenza di triptofano, e forse di altri amminoacidi, nel gas da cui si formano stelle e pianeti potrebbe essere comune. Inoltre, si ritiene che questi amminoacidi potrebbero potenzialmente arricchire il gas nei dischi protoplanetari e nelle atmosfere dei giovani esopianeti, svolgendo forse un ruolo nell’emergere della vita.

Si stima che la temperatura alla quale esiste il triptofano nel gas di IC 348 sia di circa 280 Kelvin, che è simile alle temperature misurate per l'idrogeno molecolare e l'acqua nel mezzo interstellare della stessa regione. Inoltre, è stato riscontrato che l’abbondanza di triptofano è circa dieci miliardi di volte inferiore a quella dell’idrogeno molecolare.

Questa scoperta ha implicazioni per la nostra comprensione delle origini e della prevalenza della vita nell’universo. La presenza di amminoacidi, gli elementi costitutivi delle proteine, nelle regioni di formazione stellare suggerisce che lo sviluppo di organismi viventi potrebbe essere più comune nella nostra galassia di quanto previsto in precedenza. Saranno necessarie ulteriori ricerche per esplorare la presenza di altri amminoacidi e il loro ruolo nella formazione della vita.

Fonte: “Una ricerca di triptofano nel gas dell’ammasso stellare IC 348 della nube molecolare di Perseo” di Susana Iglesias-Groth, Monthly Notice of the Royal Astronomical Society. DOI: 10.1093/mnras/stad1535