Gli scienziati usano i neutroni per misurare la tensione nella produzione additiva

Gli scienziati dell’Oak Ridge National Laboratory (ORNL) hanno dimostrato con successo la loro capacità di misurare la deformazione di un materiale e monitorare i movimenti atomici durante il processo di produzione additiva utilizzando neutroni. I ricercatori hanno utilizzato una piattaforma di stampa 3D chiamata OpeN-AM, in combinazione con la linea di luce VULCAN presso la Spallation Neutron Source (SNS) dell’ORNL, per misurare continuamente l’evoluzione dello stress residuo durante la produzione.

Integrando l'imaging a infrarossi e la modellazione computerizzata con la piattaforma OpeN-AM, gli scienziati sono riusciti a comprendere a fondo il comportamento dei materiali durante tutto il processo di produzione. Si sono concentrati sull'acciaio trasformato a bassa temperatura (LTT) e hanno monitorato il movimento degli atomi in risposta allo stress causato da cambiamenti di temperatura o carico applicato.

Le tensioni residue, che persistono dopo la rimozione del carico esterno o della fonte di tensione, possono portare alla deformazione del materiale e al cedimento prematuro. Affrontare queste sollecitazioni residue è fondamentale per produrre componenti precisi con le proprietà e le prestazioni desiderate. I ricercatori dell'ORNL hanno progettato ed eseguito un esperimento che misura accuratamente la deformazione in evoluzione nei materiali per determinare come vengono distribuite le sollecitazioni.

La capacità di misurare e controllare lo stress residuo durante la produzione additiva ha implicazioni significative per settori come quello automobilistico, aerospaziale, dell’energia pulita e degli stampi. I produttori possono personalizzare lo stress residuo dei componenti per aumentare la resistenza e consentire forme più leggere e complesse. La ricerca innovativa condotta dagli scienziati dell'ORNL è valsa loro un premio R&D 2023 nel 100.

La ricerca è stata supportata dal programma di ricerca e sviluppo diretto dal laboratorio dell'ORNL, che finanzia attività di ricerca e sviluppo ad alto rischio con un valore potenziale significativo per i programmi nazionali. Gli scienziati sperano che altri ricercatori da tutto il mondo vengano all'ORNL per condurre esperimenti simili su metalli adatti alle loro esigenze di produzione.

Questa ricerca apre nuove possibilità per la progettazione di stati di stress residui e distribuzioni delle proprietà nei componenti di produzione additiva, offrendo un migliore controllo sui gradienti termici e sulle trasformazioni di fase. Comprendendo e manipolando questi fattori, è possibile ottenere un comportamento e una prestazione migliori dei materiali.

Fonte:

– Laboratorio nazionale di Oak Ridge