Gli astrofisici propongono un nuovo metodo per misurare i tassi di espansione dell'universo

Gli astrofisici stanno cercando di risolvere una discrepanza nelle misurazioni del tasso di espansione dell'universo. Sebbene sia risaputo che l’universo si sta espandendo, i metodi attuali utilizzati per misurare questa espansione hanno prodotto risultati leggermente diversi. Questa discrepanza rappresenta una sfida per gli astronomi che stanno lavorando per determinare il tasso preciso di espansione.

Il tasso di espansione, noto come “costante di Hubble”, è cruciale nella cosmologia contemporanea e svolge un ruolo centrale nella descrizione dell’universo e dei suoi componenti. Sono stati utilizzati diversi metodi per misurare la costante di Hubble, inclusa l'osservazione delle velocità delle galassie e l'analisi delle irregolarità nella radiazione cosmica di fondo.

Tuttavia, questi metodi hanno costantemente prodotto risultati leggermente diversi. Inizialmente, queste disparità potrebbero essere attribuite a incertezze di misurazione. Tuttavia, con l’avanzamento delle tecniche di misurazione e la diminuzione delle incertezze, è ormai chiaro che entrambi i metodi non possono essere simultaneamente accurati.

In un recente studio, gli astrofisici Albert Sneppen e Darach Watson propongono un nuovo metodo per aiutare a risolvere questa disputa ancora in corso. Suggeriscono di utilizzare le kilonovae, esplosioni che si verificano quando stelle di neutroni ultracompatte orbitano e si fondono, come strumento di misurazione della distanza. Sneppen spiega che queste esplosioni mostrano una notevole simmetria, che può essere utilizzata per determinare le distanze senza la necessità di calibrazione attraverso altri tipi di stelle.

Quando Sneppen e Watson hanno applicato questo metodo a una kilonova identificata nel 2017, la misurazione era strettamente allineata ai risultati dell’analisi della radiazione di fondo. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per confermare definitivamente che questo nuovo metodo risolva la discrepanza nella misurazione dei tassi di espansione dell’universo.

Nel complesso, questo approccio innovativo si dimostra promettente nel contribuire a mantenere la coerenza e l’accuratezza nella misurazione del tasso di espansione dell’universo. Affinando la nostra comprensione della costante di Hubble, possiamo acquisire una comprensione completa e precisa dell'universo e della sua evoluzione.

