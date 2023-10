Il telescopio spaziale James Webb rivela rari elementi pesanti nell'esplosione di Kilonova

Il telescopio spaziale James Webb (JWST) ha fatto una scoperta rivoluzionaria: si è scoperto che un'esplosione di kilonova derivante dalla collisione di due stelle di neutroni è una fabbrica di elementi pesanti rari. Questo evento segna la prima volta che il JWST ha osservato un simile evento, fornendo preziose informazioni sulla formazione di questi elementi. I dati del telescopio hanno rivelato tracce di tellurio, un metallo raro troppo pesante per essere prodotto attraverso la fusione nel cuore delle stelle.

Oltre al tellurio vi erano indicazioni sulla presenza di altri elementi pesanti, tra cui tungsteno e selenio. Questa scoperta conferma che le fusioni di stelle di neutroni costituiscono una fonte significativa di elementi pesanti, facendo luce sui processi attraverso i quali il nostro universo crea e disperde la materia.

"Sono state osservate solo poche kilonova, e questo è il primo caso in cui siamo stati in grado di studiare le conseguenze di una kilonova utilizzando il telescopio spaziale James Webb", ha spiegato l'astrofisico Andrew Levan della Radboud University, che ha condotto l'analisi. Questa scoperta rappresenta un passo cruciale nella nostra comprensione delle origini degli elementi, colmando le lacune nella nostra conoscenza che Dmitri Mendeleev lasciò quando creò la tavola periodica oltre 150 anni fa.

Le stelle sono incredibili corpi celesti che prendono l'idrogeno che costituisce la maggior parte della materia visibile nell'universo e ne fondono insieme gli atomi, formando gradualmente elementi più pesanti. Tuttavia, questo processo di fusione raggiunge il suo limite con la formazione del ferro, poiché l’energia richiesta per fondere il ferro in elementi più pesanti supera l’energia rilasciata. Di conseguenza, le stelle alla fine esplodono in supernovae o kilonovae a causa della travolgente forza di gravità.

Quando si verificano queste esplosioni energetiche, innescano una serie di reazioni nucleari, in cui i nuclei atomici si scontrano con i neutroni per sintetizzare elementi ancora più pesanti. Questo processo, noto come processo di cattura rapida dei neutroni (processo r), richiede un'alta concentrazione di neutroni liberi. Le supernovae e, in particolare, le kilonovae forniscono gli ambienti perfetti affinché queste reazioni abbiano luogo. In effetti, l’osservazione di due stelle di neutroni in collisione nel 2017 ha confermato che le kilonovae svolgono un ruolo significativo nella produzione di elementi del processo r, e in quell’occasione è stato rilevato lo stronzio.

Il recente lampo di raggi gamma, denominato GRB230307A, ha attirato l'attenzione degli scienziati per la sua durata insolitamente lunga, che indicava la presenza di una kilonova. Successive osservazioni con il JWST, focalizzate sulla componente infrarossa dell'esplosione, hanno rilevato tellurio, implicando ulteriormente la presenza di ulteriori elementi del processo r. Tuttavia, sono necessarie ulteriori osservazioni per confermare ciò.

Ciò che rende questa esplosione di kilonova ancora più peculiare è il suo verificarsi nello spazio intergalattico, a circa 120,000 anni luce dalla galassia più vicina. I ricercatori ritengono che le due stelle di neutroni abbiano avuto origine in una galassia ma siano state espulse da essa quando hanno subito eventi di supernova uno dopo l'altro.

Questa scoperta rivoluzionaria non solo svela i meccanismi nascosti dietro la formazione di elementi pesanti, ma solleva anche domande affascinanti sulla longevità delle fusioni che alimentano i lampi di raggi gamma. Gli astronomi, come Ben Gompertz dell’Università di Birmingham, sono ansiosi di identificare altre fusioni di lunga durata e di comprendere meglio le loro forze trainanti e il potenziale per la creazione di elementi ancora più pesanti. Le implicazioni di questa scoperta si estendono ben oltre la nostra comprensione dell’universo: apre la porta a una comprensione trasformativa del cosmo e dei suoi meccanismi interni.

FAQ:

D: Cos'è un'esplosione di kilonova?

R: Un'esplosione di kilonova è il risultato della collisione di due stelle di neutroni, che produce una potente esplosione di energia e luce.

D: Cosa sono gli elementi pesanti?

R: Gli elementi pesanti sono elementi chimici con un numero atomico superiore all'idrogeno (l'elemento più leggero) e all'elio. Includono metalli come oro, argento e piombo.

D: Cos'è il telescopio spaziale James Webb?

R: Il James Webb Space Telescope è un osservatorio spaziale che verrà lanciato nel 2021. È progettato per esplorare oggetti distanti nell'universo, comprese stelle, galassie ed esopianeti.

Fonte:

- NASA

- ESA

- Space Telescope Science Institute