Cavi a radiazioni ultra-basse per rilevatori di neutrini e materia oscura

Gruppi di ricerca in tutto il mondo stanno lavorando per individuare eventi estremamente rari che potrebbero fornire informazioni sull’origine e sulla natura della materia nell’universo. Tuttavia, devono affrontare sfide dovute al rumore di fondo e alle interferenze delle radiazioni cosmiche. Una fonte di interferenza deriva dalla radioattività naturale all'interno dei componenti elettronici utilizzati per registrare potenziali segnali. Per affrontare questo problema, un team del Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) ha sviluppato cavi elettronici con materiali ultra puri che presentano livelli molto bassi di contaminanti radioattivi.

I cavi, creati in collaborazione con Q-Flex Inc., hanno applicazioni negli esperimenti sui neutrini e sulla materia oscura, nonché un potenziale utilizzo nella riduzione delle interferenze nei futuri computer quantistici. I ricercatori sono stati in grado di produrre cavi con un contenuto di contaminanti radioattivi cento volte inferiore rispetto alle opzioni disponibili in commercio. Questa svolta apre nuove possibilità per esperimenti di fisica sensibile in cui anche livelli minimi di contaminazione possono mascherare segnali sfuggenti.

Per ottenere la massima purezza, il team ha valutato i livelli di contaminazione di uranio, torio e potassio in ogni fase del processo di produzione del cavo. Sono state sviluppate speciali tecniche di pulizia e fabbricazione per ridurre la contaminazione a livelli insignificanti. I cavi risultanti sono ora così privi di contaminanti che non avranno alcun impatto sul funzionamento degli esperimenti sulla materia oscura e sui neutrini di prossima generazione.

Riducendo al minimo le interferenze derivanti dalla radiazione di fondo, questi cavi a bassa radioattività aumentano la sensibilità degli esperimenti e forniscono maggiore flessibilità nella progettazione del rilevatore. Ciò avvicina i ricercatori alla rilevazione di eventi estremamente rari che potrebbero aiutare a risolvere i misteri sulla materia oscura e sull’esistenza della materia nell’universo.

Il doppio decadimento beta senza neutrini, un raro decadimento nucleare e l’esistenza della materia oscura sono domande fondamentali a cui questi esperimenti mirano a rispondere. Il rilevamento di questi eventi sfuggenti ha il potenziale per rivoluzionare la nostra comprensione dell’universo. Lo sviluppo di cavi a radiazioni ultra-basse rappresenta un passo significativo verso il raggiungimento di questi progressi.

Fonte:

– Tecniche e strumentazione EPJ: pubblicazione su rivista che riporta lo sviluppo di cavi a radiazioni ultra-basse (Autore: Richard Saldanha et al.)

– Pacific Northwest National Laboratory: fonte dell’articolo originale e istituto di ricerca.