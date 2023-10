Svelare i segreti della funzione neuronale con un flusso di lavoro universale

Il progetto Blue Brain ha sviluppato un flusso di lavoro universale rivoluzionario utilizzando algoritmi evolutivi per creare e convalidare modelli neuronali dettagliati. Questo approccio innovativo semplifica la creazione del modello, consente la costruzione di modelli canonici che rappresentano interi tipi neuronali e apre la porta a futuri perfezionamenti.

Creare modelli elettrici accurati che replichino accuratamente le osservazioni sperimentali è un compito complesso. Richiede quantificare la somiglianza tra le risposte del modello e i comportamenti elettrofisiologici reali, il che può essere difficile quando determinati parametri non sono direttamente misurabili. Il raggiungimento di un punteggio di somiglianza elevato spesso comporta un'esplorazione approfondita dello spazio dei parametri, che può richiedere molto tempo.

Per affrontare queste sfide, i ricercatori si sono rivolti agli algoritmi evolutivi (EA). Gli EA sono strumenti efficienti per l'ottimizzazione dei parametri globali in spazi ad alta dimensione. L’algoritmo evolutivo basato sugli indicatori (IBEA) si è mostrato promettente in questo contesto. Tuttavia, in questo campo mancano ancora flussi di lavoro completamente open source e riproducibili per l’ottimizzazione dei modelli.

In questo studio, il progetto Blue Brain introduce un flusso di lavoro universale per creare, convalidare e generalizzare modelli neuronali dettagliati. L'approccio utilizza strumenti open source e offre ai ricercatori una soluzione completa per la costruzione di modelli neuronali che possono rappresentare una singola cellula biologica o un tipo predefinito di cellule.

Una caratteristica unica di questo flusso di lavoro è la capacità di costruire modelli neuronali canonici, che rappresentano un intero tipo neuronale anziché singoli neuroni. Questo approccio è particolarmente utile quando si studiano le proprietà di un tipo neuronale specifico e si costruiscono grandi circuiti neuronali.

Gli autori hanno applicato il flusso di lavoro per creare 40 modelli che rappresentano 11 tipi elettrici nella corteccia somatosensoriale dei ratti giovani. Ogni modello è stato ottimizzato in base alle caratteristiche elettrofisiologiche per garantire una stretta corrispondenza con i dati sperimentali. Questi modelli canonici sono stati poi testati su varie morfologie per valutarne la generalizzabilità.

Analizzando i parametri utilizzati in questi modelli, gli scienziati ottengono informazioni sulle loro proprietà biofisiche. Questa comprensione più profonda aiuta a perfezionare la creazione del modello. Tuttavia, gli autori riconoscono alcune limitazioni. Alcuni tipi di neuroni si generalizzano bene in varie forme, mentre altri hanno difficoltà. Capire perché alcuni modelli funzionano meglio con morfologie specifiche è un'area di ricerca in corso.

Le versioni future di questi modelli potranno essere arricchite con maggiori dettagli, come l’integrazione sinaptica e dendritica e correnti ioniche aggiuntive. Questi miglioramenti avvicineranno ancora di più i ricercatori alla comprensione del funzionamento dei neuroni.

Nel complesso, il flusso di lavoro universale introdotto dal progetto Blue Brain utilizzando algoritmi evolutivi rappresenta un significativo passo avanti nella creazione e convalida di modelli neuronali. Fornisce una soluzione completa per i ricercatori e apre la strada a ulteriori progressi nel campo.

Fonte: Progetto Blue Brain dell'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)