Neuraspace ed Elecnor Deimos uniscono le forze per migliorare la gestione del traffico spaziale

Neuraspace, fornitore leader di soluzioni di gestione intelligente del traffico spaziale (STM), ha stretto una partnership con Elecnor Deimos, un rinomato fornitore di soluzioni Space Surveillance and Awareness (SSA). Questa collaborazione strategica mira a rivoluzionare il modo in cui viene condotto il tracciamento dei detriti nello spazio e a rafforzare la sicurezza e la protezione delle risorse spaziali.

Sfruttando le competenze e i dati critici di Elecnor Deimos, Neuraspace rafforzerà le sue capacità di osservazione spaziale e aumenterà il suo modello di fusione dei dati raccogliendo informazioni da diverse fonti. Ciò consentirà a Neuraspace di offrire analisi e approfondimenti più precisi ai propri clienti, con conseguente processo decisionale più rapido, operazioni semplificate, gestione ottimizzata dei veicoli spaziali e migliore analisi dei dati.

L’obiettivo principale di questa partnership è migliorare il sistema di guida per evitare collisioni e di gestione del traffico spaziale di Neuraspace, che si basa fortemente sulle tecnologie di intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML). La capacità di individuare e tracciare i detriti in modo più efficace aiuterà a salvaguardare preziose risorse spaziali e a ridurre i rischi associati alle collisioni orbitali.

Elecnor Deimos ha già condotto con successo un test pilota utilizzando il sensore Antsy2, uno dei telescopi del Deimos Sky Survey Centre. Questo test pilota ha aperto la strada alla collaborazione, portando alla fornitura di dati ottici dai sensori Deimos e allo sviluppo di due sensori ottici aggiuntivi. Questi progressi contribuiranno in modo significativo alla missione di Neuraspace e miglioreranno ulteriormente la consapevolezza della situazione spaziale.

Ismael López, CEO di Deimos, ha espresso entusiasmo per la partnership, affermando: “Questa impresa con Neuraspace si allinea perfettamente con la strategia di Deimos come principale fornitore globale di soluzioni di sorveglianza spaziale. Il nostro impegno per l’esplorazione spaziale sostenibile è rafforzato da questa collaborazione e prevediamo una partnership di successo con Neuraspace”.

Chiara Manfletti, direttrice e COO di Neuraspace, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di collaborare con Deimos. Questa collaborazione consentirà a Neuraspace di rafforzare le nostre capacità di osservazione spaziale e di adempiere al nostro impegno nel garantire la sicurezza e la sostenibilità delle attività spaziali. Sfruttando la tecnologia del telescopio ottico e i dati di Deimos, miglioreremo la nostra consapevolezza della situazione spaziale e contribuiremo alla sicurezza e alla longevità delle operazioni spaziali”.

FAQ:

D: Cos'è Neuraspace?

R: Neuraspace è un fornitore di soluzioni più intelligenti per la gestione del traffico spaziale.

D: Chi è Elecnor Deimos?

R: Elecnor Deimos è un rinomato fornitore di soluzioni di sorveglianza e sensibilizzazione spaziale.

D: In che modo la partnership porterà vantaggi ai clienti?

R: La partnership fornirà ai clienti un processo decisionale più rapido, operazioni manuali ridotte, tempi di pianificazione più lunghi, gestione ottimizzata dei veicoli spaziali, durata di vita delle risorse più lunga, analisi dei dati migliorata e maggiore sicurezza delle risorse spaziali.

D: Quali tecnologie sono essenziali per il sistema di gestione del traffico spaziale di Neuraspace?

R: Neuraspace si affida alle tecnologie di intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML) per il suo sistema di gestione del traffico spaziale.

D: Qual è l'obiettivo della collaborazione tra Neuraspace ed Elecnor Deimos?

R: La collaborazione mira a migliorare il tracciamento dei detriti, migliorare la guida per evitare le collisioni e rafforzare la gestione del traffico spaziale.