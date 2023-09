Sviluppato un nuovo metodo per lo studio dei liquidi con pressione negativa

Gli scienziati hanno sviluppato un nuovo metodo per studiare lo stato metastabile dei liquidi con pressione negativa. Incapsulando i liquidi in fibre ottiche, i ricercatori sono stati in grado di misurare la pressione utilizzando onde luminose e sonore. Questa svolta potrebbe portare a nuove scoperte nel campo della termodinamica e delle reazioni chimiche.

La pressione è definita come una forza per unità di area che agisce perpendicolarmente alla superficie di un solido, liquido o gas. Normalmente i valori di pressione sono sempre positivi. Tuttavia, i liquidi hanno la capacità di esistere in uno stato metastabile con valori di pressione negativa. Anche una piccola influenza esterna può far collassare il liquido in uno stato o in un altro, simile a quando si è seduti in cima alle montagne russe.

Per studiare questo stato metastabile, gli scienziati hanno combinato tecniche di onde ottiche e acustiche. Hanno incapsulato piccole quantità di liquido in fibre ottiche chiuse e hanno misurato l'influenza della pressione e della temperatura in diversi stati del liquido. Le onde sonore fungevano da sensori per esaminare i valori di pressione negativa con elevata precisione e risoluzione spaziale.

Misurare lo stato esotico della pressione negativa richiede in genere apparecchiature complesse e precauzioni di sicurezza. Tuttavia, i ricercatori hanno sviluppato una configurazione semplice utilizzando onde luminose e sonore. La fibra utilizzata in questo metodo è sottile come un capello umano.

I ricercatori ritengono che questo nuovo metodo possa fornire informazioni più approfondite sulle dipendenze termodinamiche di questo esclusivo sistema basato su fibre. Ha anche potenziali applicazioni nel monitoraggio delle reazioni chimiche nei liquidi tossici e nello studio di aree termodinamiche di difficile accesso.

La collaborazione tra i gruppi di ricerca di Erlangen e Jena ha portato a nuove conoscenze sui processi termodinamici su una piattaforma ottica facile da maneggiare.

Fonte: Fisica della Natura