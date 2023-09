Polline, spore e batteri svolgono un ruolo chiave nella formazione del ghiaccio nelle nubi artiche, secondo uno studio

By

Un recente studio condotto da un team internazionale di scienziati ha rivelato il ruolo significativo che le particelle biologiche, tra cui polline, spore e batteri, svolgono nella formazione del ghiaccio all’interno delle nuvole artiche. Pubblicati su Nature Communications, i risultati hanno implicazioni di vasta portata per la scienza del clima e per la nostra comprensione del clima artico in rapido cambiamento.

La ricerca è stata condotta per diversi anni presso l'Osservatorio Zeppelin, situato nel remoto arcipelago norvegese delle Svalbard, nell'alto Artico. Utilizzando una tecnica ottica sensibile basata sulla diffusione della luce e sulla fluorescenza indotta dai raggi UV, i ricercatori sono stati in grado di identificare e contare individualmente queste particelle biologiche. Questa precisione è stata fondamentale a causa delle minuscole concentrazioni in cui si trovano queste particelle.

Lo studio ha esplorato le dinamiche stagionali delle particelle biologiche e ha stabilito correlazioni con variabili quali copertura nevosa, temperatura e parametri meteorologici. La presenza di queste particelle è stata confermata attraverso metodi come la microscopia elettronica e il rilevamento di sostanze specifiche come i composti di zucchero e alcol.

La ricerca si è concentrata anche sulla comprensione della nucleazione del ghiaccio, un compito che si è rivelato impegnativo. Sono stati impiegati due metodi, che prevedevano la raccolta di particelle sui filtri e la successiva analisi di laboratorio. Sottoponendo i filtri a un ulteriore riscaldamento, i ricercatori sono riusciti a identificare la componente proteica delle particelle nucleanti del ghiaccio, facendo luce sulla loro origine biologica.

I risultati di questo studio hanno importanti implicazioni per la scienza del clima, poiché forniscono informazioni sull’origine e sulle proprietà delle particelle biologiche e nucleanti del ghiaccio nell’Artico. Queste informazioni potrebbero migliorare la rappresentazione delle interazioni aerosol-nuvole nei modelli climatici e ridurre le incertezze nelle stime della forzatura radiativa antropogenica.

Con l’Artico che sta sperimentando un aumento delle aree oceaniche aperte e della tundra priva di neve, entrambe fonti di particelle biologiche, acquisire una comprensione più profonda della relazione tra queste particelle e le nuvole è cruciale per comprendere le trasformazioni in corso e future nella regione.

