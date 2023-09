I Neanderthal erano intenditori di frutti di mare, risultati di uno studio

By

Uno studio recente sfida la visione convenzionale dei Neanderthal come uomini primitivi delle caverne, rivelando che in realtà furono i primi appassionati di frutti di mare. Gli scavi in ​​una grotta chiamata Gruta de Figueira Brava vicino a Lisbona hanno fornito prove di uomini di Neanderthal che apprezzavano prelibatezze di pesce circa 90,000 anni fa. Tra gli artefatti ritrovati figurano strumenti di pietra, resti di carbone e un gran numero di conchiglie e ossa.

Analizzando i resti archeologici, il gruppo di ricerca spagnolo ha identificato un'ampia varietà di molluschi, tra cui i granchi marroni come specie dominante. Questi granchi, noti per la loro carne tenera e dolce, suggeriscono che i Neanderthal avessero un gusto raffinato. Le prove indicavano anche che i granchi venivano raccolti dai Neanderthal nelle pozze di marea durante i mesi estivi. L'assenza di segni di predazione da parte di altri animali suggerisce che questi granchi venivano attivamente cacciati piuttosto che saccheggiati.

I ricercatori hanno anche scoperto che i granchi erano stati arrostiti a temperature comprese tra 300 e 500 gradi Celsius (572-932 gradi Fahrenheit). Questa scoperta supporta ulteriormente l’idea che i Neanderthal non fossero primitivi abitanti delle caverne ma avessero la capacità di controllare il fuoco e di utilizzarlo in cucina.

La dottoressa Mariana Nabais, autrice principale dello studio, sottolinea che la nozione dei Neanderthal come carnivori di alto livello che vivono di grandi erbivori è distorta. I risultati dello studio mettono in discussione l'idea che gli alimenti marini abbiano svolto un ruolo importante nell'emergere delle capacità cognitive tra le popolazioni umane moderne. I Neanderthal che vivevano nelle peninsulari meridionali, dove viveva la maggior parte degli esseri umani durante il Paleolitico, avevano una dieta varia e sofisticata.

Lo studio fa luce sulle preferenze alimentari e sulle abilità culinarie avanzate dei Neanderthal, sfidando gli stereotipi sul loro stile di vita primitivo. Non è chiaro il motivo per cui abbiano scelto specificamente di raccogliere i granchi o il significato culturale attribuito a questa pratica. Tuttavia, è evidente che i frutti di mare, come i granchi marroni, fornivano ai Neanderthal notevoli benefici nutrizionali.

