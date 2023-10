Neanderthal: una diversa forma umana

Un recente studio ventennale ha messo in discussione la narrativa convenzionale che circonda i Neanderthal, concludendo che non erano una specie separata ma piuttosto una forma diversa di essere umano. Contrariamente alla convinzione che fossero una versione più primitiva di noi, gli scienziati ora ipotizzano che i Neanderthal possedessero un’intelligenza parallela alla nostra. Questa ricerca innovativa getta nuova luce sulla nostra comprensione dei nostri antichi parenti.

Guidato dal dottor Diego Angelucci, archeologo dell'Università di Trento, lo studio rivela che i Neanderthal avevano capacità cognitive sofisticate. Mostravano pensieri simbolici, realizzavano oggetti artistici e seguivano una dieta diversificata. Questi risultati indicano un livello avanzato di intelligenza tra i Neanderthal.

Il dottor Angelucci sottolinea le somiglianze tra i Neanderthal e gli esseri umani anatomicamente moderni, affermando: “Più che di specie diverse, parlerei di forme umane diverse”. Prosegue affermando che i Neanderthal mostravano comportamenti paragonabili ai nostri antenati, vivendo nelle caverne e dimostrando abilità simili.

Questa rivalutazione mette in discussione la visione di lunga data dei Neanderthal come specie separate e meno intelligenti. Sottolinea il fatto che erano semplicemente una diversa manifestazione dell’umanità, occupando una nicchia unica nella nostra storia evolutiva.

FAQ:

D: I Neanderthal erano una specie diversa?

R: Il nuovo studio suggerisce che i Neanderthal non erano una specie distinta ma piuttosto una forma diversa di essere umano.

D: I Neanderthal possedevano intelligenza?

R: Sì, la ricerca rivela che i Neanderthal avevano capacità cognitive avanzate e mostravano segni di pensiero simbolico.

D: In che modo questa rivalutazione influisce sulla nostra comprensione dei Neanderthal?

R: Questo studio sfida la nozione tradizionale dei Neanderthal come primitivi e meno intelligenti. Mette in evidenza la loro intelligenza e complessità come una diversa forma umana.